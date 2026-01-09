FNE: medidas adoptadas en el mercado del Celecoxib generó ahorros por más de US$ 346 millones

Una baja de 56% en el canal retail y de 97% en el canal institucional registró el precio del antiinflamatorio Celecoxib entre 2017 y 2024, como resultado de las acciones impulsadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para ampliar la oferta de este medicamento, utilizado en el tratamiento de la inflamación, el dolor crónico asociado a artrosis y artritis reumatoide, y el manejo del dolor agudo.

De acuerdo con el informe de la División Antimonopolios del organismo, “Evaluación de Impacto: Intervención de la FNE en el Mercado del Celecoxib”, la caída de precios generó ahorros por US$ 346,6 millones en el período para los consumidores y el Estado, al permitir que el número de laboratorios que comercializan el fármaco pasara de 1 en 2014 a 12 en 2024.

En un comunicado, el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, señaló que los resultados “demuestran los beneficios concretos que trae para el país la acción oportuna de la FNE”.

Añadió que “estamos frente a un caso que muestra con claridad cómo nuestro trabajo puede mejorar la vida de las personas y optimizar el gasto público en mercados tan sensibles como el farmacéutico”.

Qué hizo la FNE con el Celecoxib. En la imagen, Jorge Grunberg.

Grunberg sostuvo además que el acuerdo alcanzado por la autoridad “ corrigió una distorsión monopólica y consolidó un entorno competitivo en la comercialización de medicamentos que contienen Celecoxib”, efectos que —dijo— “quedan de manifiesto en la evaluación de impacto llevada a cabo por la FNE”.

Investigación y acuerdo

La intervención se originó en 2015, cuando la FNE inició una investigación contra G.D. Searle, filial de Pfizer, por la aplicación de una estrategia destinada a extender artificialmente la exclusividad del medicamento Celebra mediante una patente secundaria, práctica conocida como evergreening.

Según la Fiscalía, esta conducta buscaba impedir la entrada de medicamentos bioequivalentes hasta 2029 , retrasando el acceso a alternativas más económicas.

En 2016, la FNE presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que concluyó con un acuerdo conciliatorio.

Este obligó a la empresa a otorgar licencias gratuitas a competidores; abstenerse de promover segundas marcas de Celecoxib por dos años; no ejercer acciones administrativas ni judiciales vinculadas a la patente secundaria; desistirse de acciones judiciales ya presentadas; poner término a contratos de licencia onerosos con potenciales competidores; y comunicar públicamente la existencia y principales aspectos del acuerdo a distribuidores y farmacias.

Resultados medidos

La FNE dijo que identificó efectos en tres dimensiones.

Primero, una caída de precios de 56% en el canal retail y 97% en el institucional entre 2017 y 2024.

Segundo, ahorros acumulados por US$ 346,6 millones, equivalentes a US$ 43,3 millones anuales.

De proyectarse hasta 2029, año en que debía expirar la patente secundaria, los beneficios alcanzarían US$ 563,2 millones.

Tercero, una mayor competencia, con la entrada de 12 laboratorios al mercado.

El informe advirtió, no obstante, que persisten asimetrías de información que dificultan que los consumidores identifiquen y elijan el medicamento más económico.

En ese contexto, la FNE concluyó que, si se hubiese implementado la recomendación de su Estudio de Mercado sobre Medicamentos de 2020 (dispensar por defecto el bioequivalente más barato dentro de los medicamentos clínicos recetados), se habrían generado ahorros adicionales cercanos a US$ 98,5 millones entre 2017 y 2024.

La Fiscalía informó que continuará monitoreando el mercado farmacéutico, dada su relevancia para el presupuesto de los hogares y el sistema público de salud.