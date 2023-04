FNE y eventual colusión en los casinos: “No podemos referirnos a si existen o no delaciones compensadas”

Luego que en medio de la disputa judicial por temas laborales entre el exCEO de Marina del Sol, Juan Francisco Muñoz y la empresa, se dieran a conocer mayores antecedentes sobre el caso de eventual colusión en la industria de casinos de juego, en las licitaciones del sector, el que está siendo investigado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la titular de la entidad afirmó que no podía referirse al tema.

“Por mandato legal la Fiscalía Nacional Económica no está facultada, más bien yo diría está impedida de entregar antecedentes respecto de eventuales denuncias por investigaciones relacionadas con la corrupción en el mercado de los casinos de juego”, dijo la Fiscal Nacional Económica (s) Mónica Salamanca, al exponer ante la Comisión de Economía del Senado.

El caso, que involucra también a las cadenas Enjoy y Dreams, llevó a que Marina del Sol presentara una solicitud de delación compensada ante la FNE a fines de 2022.

Al respecto Salamanca enfatizó que “respecto de la información que ha salido últimamente en la prensa, de una eventual colusión entre los casinos de juego, no podemos referirnos a si existen o no delaciones compensadas al respecto, porque eventualmente si estuviéramos investigando o no, seria de carácter reservado”.

Las solicitudes de delación compensada pueden ser acogidas o rechazadas por la FNE.

Extrema reserva

Más allá de este caso en particular, la fiscal resaltó que las investigaciones de carteles son extremadamente reservadas, en especial, en los casos de delación compensada.

En este sentido explicó que “lo que nos corresponde a nosotros es resguardar el éxito de la investigación, si los ejecutivos supieran que nosotros los estamos investigando de antemano nuestras acciones como las interceptaciones telefónicas que realizamos o los allanamientos serían herramientas que carecerían de todo sentido”.

Salamanca asumió el cargo en carácter de subrogante luego de que a fines de 2022 se cumpliera el periodo de Ricardo Riesco como Fiscal Nacional Económico.

Sobre el nombramiento del nuevo titular de la FNE, Salamanca recordó que dicho proceso está siendo llevado por el Ministerio de Economía a través del Sistema de Alta Direccción Pública y que, por tanto, supone que podrían haber noticias en los próximos meses.