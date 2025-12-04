Fonasa define que Sonda será el administrador externo de su nueva modalidad

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) informó que adjudicó a Sonda el servicio de administración externa de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) que busca implementar.

“Para este proceso Fonasa invitó a participar a empresas del sector a través de la plataforma Mercado Público. En total, se recibieron nueve propuestas, las que fueron evaluadas en sus componentes técnicos, funcionales, económicos y cualitativos”, señaló Fonasa mediante un comunicado.

Explicó que “tras dicho análisis, la evaluación consolidada realizada por Fonasa determinó que Sonda presentó la combinación más favorable entre calidad técnica, experiencia y eficiencia económica, resultando adjudicada”.

Agregaron que “la propuesta de Sonda destacó por su calidad técnica sobresaliente y por alinearse con los requerimientos de Fonasa, ofreciendo una estructura tarifaria eficiente y sustentable para la MCC. Además, la empresa presentó una plataforma tecnológica robusta, interfaces adecuadas para la gestión de siniestros y la habilitación de red, condiciones que facilitarán la operación de las futuras compañías aseguradoras que se adjudiquen la licitación”.

Asimismo, detallaron que “con esta decisión, Fonasa da un paso más en la implementación final del modelo MCC, lo que permitirá ampliar las alternativas de cobertura financiera en salud, fortaleciendo la protección y el acceso de las personas beneficiarias del fondo”.

El director de Fonasa, Camilo Cid, comentó que “la adjudicación de la administración tecnológica de la MCC es esencial para asegurar un modelo de operación moderno, eficiente y acorde con los estándares que exige el seguro complementario. Contar con un soporte tecnológico confiable es clave para la correcta implementación del modelo, y la propuesta presentada por Sonda destaca justamente por ofrecer soluciones de alto desempeño, con estándares tecnológicos y operativos de primer nivel”.

Por su parte, Jorge Dinamarca, VP corporativo de salud de Sonda, sostuvo que “este lanzamiento representa un paso decisivo en la modernización del sistema de salud público en Chile. En Sonda asumimos con responsabilidad y compromiso el desafío de ser el administrador tecnológico que hace posible esta transformación. Nuestra misión es garantizar que la nueva MCC de Fonasa funcione de manera eficiente, segura y transparente, conectando a Fonasa, las aseguradoras adjudicadas y millones de afiliados en una plataforma digital robusta y confiable que implique una mejora en la salud pública a través de la colaboración público-privada e innovación tecnológica”.