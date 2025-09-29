Fondo de inversión deja el directorio de Latam luego de la última venta de acciones

En noviembre del año pasado, Latam Airlines salió del proceso de reorganización y hoy se marcó un nuevo hito de aquella etapa. Strategic Value Partners, que ingresó a la firma como acreedor en el contexto del paso de la firma por el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, la semana pasada vendió la totalidad de las acciones que tenía en la aerolínea y este lunes dejó el directorio.

Álvaro Fabián, director general de Strategic Value Partners y miembro del equipo de inversiones europeas -según informó en su momento Latam-, dejó el directorio de la aerolínea. En un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de este lunes, se informó su renuncia.

“La sociedad informa que el día 27 de septiembre de 2025, don Álvaro Fabián ha renunciado a su cargo de director de Latam Airlines Group S.A. con efecto a contar de dicha fecha”, dijo la firma

Ante el regulador también se explicó que “su renuncia ha sido puesta en conocimiento del gerente general, así como del presidente y los otros miembros del directorio, y de ella se dará cuenta en el próximo directorio”.

“La sociedad agradece en forma especial la labor desempeñada por el señor Fabián y su aporte a Latam”, agregó.

Fabián arribó al directorio de Latam este 1 de julio y deja el cargo luego de dos meses en el cargo.

Al cierre del 2024, el mayor accionista de la aerolínea era Sixth Street con 24,1%, seguido por Strategic Value con 13.83%, Delta Airlines con 10%, Qatar Airways con otro 10%, y el grupo Cueto con 5%.