Frutas de Chile expresa “profunda preocupación” por alza arancelaria de Donald Trump y advierte sobre efecto en uvas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado un aumento inmediato del arancel global que su administración aplica a distintos países, elevándolo del 10% al 15% .

La decisión fue comunicada a través de su red social, Truth Social, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera un fallo relacionado con la política arancelaria del gobierno.

Luego del anuncio, desde Frutas de Chile, el gremio que reúne a productores y exportadores de la industria frutícola, expresaron su “profunda preocupación” por el aumento del arancel anunciado, que también afectará a la fruta fresca, en particular a la uva de mesa.

A través de un comunicado, desde el gremio señalaron que “se trata de un alza significativa que afecta directamente la competitividad de la industria chilena en uno de sus principales mercados, considerando que el sector exporta alrededor de US$ 2.000 millones anuales a Estados Unidos, y que ya enfrentaba un arancel de 10%”.

Además, alertaron que, en el caso de la fruticultura, “esta medida genera condiciones desiguales entre países exportadores. Mientras algunas industrias vecinas ya están finalizando sus envíos al mercado estadounidense, Chile recién inicia su temporada de exportación de uvas de mesa, uno de los productos más expuestos a este incremento . A esto se suma la reciente eliminación del protocolo Systems Approach, que ya había impactado a este sector”.

Gremio de la fruta y su preocupación por alza arancelaria Maribel Fornerod

Por último, y “dada la gravedad de este escenario, desde Frutas de Chile hacemos un llamado urgente al gobierno del presidente Gabriel Boric y al de José Antonio Kast para abordar esta delicada situación. Y, de ser posible, que incluya avanzar en materias pendientes de la relación bilateral, como los compromisos asociados a propiedad intelectual vegetal, y que forman parte de la agenda comercial entre ambos países”.