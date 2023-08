Ganancias de Enap retroceden en el primer semestre

Sigue adelante la temporada de resultados corporativos en nuestro país. Hoy fue el turno de Enap que reportó una caída en sus utilidades durante el primer semestre de este año.

Según el análisis razonado de la empresa estatal, enviado a la CMF, las utilidades entre enero y junio ascendieron a US$ 341,3 millones, cifra inferior en US$ 27,5 millones comparado con el mismo periodo del año anterior. Enap explicó que este resultado se debe principalmente por la generación de un margen bruto US$ 731,7 millones que se compara con los US$ 766,6 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, el EBITDA de la compañía llegó a US$ 716,3 millones, inferior a los US$ 811,2 millones obtenidos durante el mismo periodo de 2022. Esto equivale a un descenso de 11,7%. El EBITDA de los últimos doce meses (LTM) al cierre de junio 2023 alcanzó los US$1.283,6 millones, lo que corresponde a un leve avance frente a los US$1.235,1 millones obtenidos al cierre del mismo período del año pasado.

En cuanto a los ingresos por venta de productos propios en Refinería y Comercialización (R&C) estos aumentaron un 1,2% a US$ 48,7 millones en el primer semestre. Esto se explica por un aumento en el volumen de ventas de producción propia de 945,8 Mm3 al pasar de los 4.592,1 Mm3 durante el primer semestre del año 2022 a 5.537,9 Mm3 durante el primer semestre de 2023 (20,6 %).

Los ingresos asociados a productos importados en R&C cayeron un 55,2% a US$761,0 millones, debido a un menor volumen de venta por 797,8 Mm3 , desde los 1.790,0 Mm3 durante el primer semestre del año 2022 a 992,2 Mm3 del primer semestre de 2023 (44,6%).

Los ingresos por venta en Exploración y Producción en el exterior llegaron a US$ 227,9 millones, lo que representa una disminución de US$ 9,5 millones en comparación con igual periodo del año anterior (US$ 237,4 millones), explicado principalmente por la caída en el precio del Brent, según detalló Enap en su análisis razonado.

Los ingresos por venta de gas natural importado cayeron un 4,7% a US$285,2 por los menores precios de venta por disminución del marcador Brent respecto al primer semestre del año anterior.

Por último, los ingresos asociados a la compensación del Estado de Chile que cubre el menor valor que se obtiene de las ventas de gas para el suministro de gas residencial y comercial en la Región de Magallanes, ascendieron a US$ 34,9 millones por el periodo 2023, inferior a lo obtenido en el mismo periodo de 2022.