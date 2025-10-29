Gaston Bottazzini deja el cargo de CEO en el holding español el Corte Inglés

El exCeo de Falabella, el argentino Gaston Bottazzini, dejó el máximo cargo ejecutivo del holding de retail español el Corte Inglés, a poco más de un año de asumir el cargo.

“Tras un periodo de reflexión por ambas partes. Gaston Bottazzini deja la compañía de mutuo acuerdo”, dijo el Corte Inglés en un comunicado.

La compañía precisó que la decisión se da en el marco de la remodelación de la primera línea ejecutiva del Corte Inglés, con efecto inmediato, decidida este miércoles por su consejo de administración.

Más temprano el diario español El Confidencial, había reportado que Marta Álvarez, la presidenta del holding había decidido prescindir el ejecutivo debido a diferencias de criterio con las distintas familias que controlan la cadena de multitiendas, definición que fue presentada hoy al consejo de administración de la empresa.

El medio señala que la presidenta del Corte Inglés le había dado plenos poderes a Bottazzini, al punto que el Ejecutivo había eliminado la Comisión Ejecutiva Delegada que ella misma había creado para supervisar a las áreas ejecutivas y administrativas de la empresa.

el corte inglés reuters

Llegada al Corte Inglés

Álvarez fue precisamente quien llevó a Bottazzini al holding de retail, primero como asesor clave en febrero de 2024, y luego, en julio de ese año, fue nombrado CEO.

“Gastón Bottazzini es un refuerzo clave para nuestro crecimiento, y para abordar el plan estratégico que lo impulsará. La experiencia de Bottazzini se suma a la capacidad de la Comisión Ejecutiva Delegada para lograr un grupo cada vez más sólido”, dijo en dicha ocasión Álvarez.

De este modo Bottazzini ocupó la vacante que estaba desde la salida de Víctor del Pozo en 2022, y también significó que el argentino se convirtió en el primer extranjero en ocupar dicho cargo.

Gaston Bottazzini

Su paso por Falabella

Previo a su llegada al Corte Inglés, Botazzini se desempeñó desde 2018 como CEO de Falabella, cargo al que renunció en septiembre de 2023, con su salida efectiva a partir del 1 de enero de 2024.

En abril de 2023 Falabella ya ha había tenido cambios, con la renovación de cuatro integrantes de su directorio de un total de nueve, y la elección de Enrique Ostalé como presidente de la empresa en reemplazo de Carlo Solari Donaggio, quien dirigió la compañía durante casi diez años.

Bottazzini es graduado en ingeniería y economía de la Universidad Davis, California, y tiene un MBA de la Universidad de Harvard, llegó a Chile en 2008 para integrarse a la empresa como gerente general de Falabella Financiero, posición en la que estuvo 10 años.

Previo a integrarse a Falabella, Bottazzini trabajó 12 años en McKinsey donde se especializó en banca y asesoró a importantes bancos de Estados Unidos, como el Wells Fargo.