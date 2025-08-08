SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Gerente general de AuguStar (ex Ohio) revela los planes de la compañía de seguros de vida en Chile

Este mes se concretó la fusión entre Ohio National y la cartera de rentas vitalicias de Zurich, estrenando su marca única: AuguStar. Esto va en línea con el nuevo controlador estadounidense que tiene la compañía, Constellation Insurance.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
Jaime Torres, gerente general de AuguStar, revela los planes de la compañía de seguros de vida tras la fusión MARIO TELLEZ

Son varios cambios los que ha atravesado la compañía en los últimos años. En 2021 se anunció que Constellation Insurance, que tiene más de US$ 34 mil millones en activos totales bajo administración, tomaría el control de Ohio National Financial Services, que en Chile era propietaria de Ohio National Seguros de Vida.

En 2022 se concretó: Ohio dejó de ser parte de la mutual y pasó a integrar el holding asegurador con presencia en Estados Unidos y América Latina, el que es respaldado por dos de los mayores inversionistas institucionales de Norteamérica, estos son Caisse de dépôt et Placement du Québec y Ontario Teacher’s Pension Plan Board, quienes administran un total de US$480 mil millones en activos netos, lo que equivale a 1,4 veces el PIB de un año de Chile.

Con ello hubo un cambio en los planes a nivel local: crecer. El año pasado Ohio National anunció en Chile que compraría la cartera de rentas vitalicias de Zurich. Una vez que se concretó, pasó a llamarse AuguStar Seguros de Vida. Y ahora, al iniciar agosto, recién se hizo efectiva la fusión entre ambas, pasando a operar de manera unificada en el mercado local bajo el nombre de AuguStar Seguros de Vida.

Eso significó pasar desde el lugar número 12 en participación de mercado según activos administrados, al octavo lugar. Y pronto serán séptimos, una vez que se concrete la fusión entre Security y Bice.

El gerente general de la compañía fusionada, Jaime Torres, comenta que AuguStar gestionará una cartera de inversiones de US$3.200 millones, lo que se compara con los US$1.100 millones que manejaban antes a nivel local. Ahora pagarán más de 56 mil pensiones de rentas vitalicias al mes, esto es el triple que los 18 mil pensionados que tenían antes. En total, administrarán una cartera de 60 mil clientes individuales y casi un millón de asegurados en coberturas grupales.

¿Qué implica esta fusión para la compañía?

Esta fusión es un hito muy importante para nosotros, porque viene a reforzar la estrategia de crecimiento de la compañía en el mercado chileno. Hace dos años, el grupo al cual nosotros pertenecíamos, cambió de dueño, era una mutual y pasó a ser una compañía con un accionista controlador, que es Constellation Insurance.

MARIO TELLEZ

Y desde ese minuto vino la necesidad de crecer en Chile y desarrollarnos más. Uno de los planes era la posibilidad de tener un crecimiento inorgánico, además del crecimiento natural de las líneas de negocio. Entonces, ahí apareció la oportunidad de la compra de la cartera de rentas vitalicias de Zurich, que se concretó en diciembre del año pasado. Y esta fusión viene a consolidar eso.

¿Por qué es importante crecer para el nuevo controlador?

Porque para el grupo, dentro de su estrategia, en los mercados en los que participa, quiere tener una posición más relevante. Nosotros éramos una compañía más pequeña en Chile y ahora estamos en búsqueda de crecer y ser más relevantes en el mercado.

Por otro lado, la fusión también significa un estreno más en sociedad del nuevo nombre de la compañía. Por este mismo cambio comenté anteriormente, en Estados Unidos la compañía dejó de ser Ohio National hace ya dos años y pasó a ser AuguStar Life, que es la de vida, y AuguStar Retirement, que es la de rentas vitalicias. Y nosotros estábamos viendo el mejor momento para hacer ese cambio de nombre.

MARIO TELLEZ

Por lo tanto, la fusión también marca el inicio de esta marca en Chile, que es una marca que habla de una compañía que quiere ser más relevante y con un approach mucho más cercano.

Y, obviamente, el tamaño que vamos a adquirir también permite tener sinergias, eficiencias, que es parte de nuestro core. Lograr tener eficiencias que nos permitan traspasarlas después a los clientes en términos de oferta de valor.

¿Por qué se llama AuguStar?

Augustar es una estrella de una constelación, tiene que ver con ser una guía, porque el mundo financiero es bien árido para los clientes, hace referencia a ser una guía dentro de todo este universo de tanta información, que vaya guiando las decisiones de las personas en materia de protección y planificación financiera. Eso es lo que de verdad vamos a buscar con este hito de fusión y cambio de marca.

¿Además de rentas vitalicias, qué otras líneas de negocios tienen y pretenden hacerlas crecer?

Comercializamos también seguros de vida individual, donde tenemos seguros de vida, seguros con ahorro y APV. Comercializamos seguros masivos, que son seguros fundamentalmente de desgravamen de créditos y tarjetas en retail, y también productos de banca seguro, que son coberturas más pequeñitas que se venden en las tiendas de los principales retailers. Y esa línea de negocio la estamos haciendo crecer también a la banca, estamos participando ahora de las licitaciones de las carteras de desgravámenes de los créditos hipotecarios de los bancos. Y estamos abriéndonos también a otros mercados que no sean solamente retail, sino que también otras instituciones financieras crediticias, cooperativas, etc.

MARIO TELLEZ

En vida individual tenemos todavía una participación pequeña, tenemos una participación del orden del 1,5% aproximadamente de market share, y ahí tenemos un proyecto de crecimiento más agresivo, fundamentalmente porque estamos solo enfocados en Santiago y queremos ampliar nuestra red de venta en regiones, donde hoy día hemos penetrado poco.

Hemos participado en las licitaciones del Seguros de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) históricamente, pero en las últimas no hemos participado. Y también hemos sido reaseguradores del SIS en Perú, donde tenemos una compañía hermana.

Pero en general las rentas vitalicias son el negocio más importante. Hasta el año pasado nosotros habíamos dejado de vender rentas vitalicias desde el año 2019, pero a fines del año pasado volvimos a vender rentas vitalicias y este año retomamos ese mercado.

¿Por qué habían dejado de vender rentas vitalicias?

Por distintas razones. Las tasas en su momento estaban bajas y respecto al retiro programado éramos menos competitivos en ese producto. Estaba todo este cambio de propiedad en Estados Unidos, que también hizo que se pusiera una pausa en la venta de esas rentas vitalicias, porque las rentas vitalicias requieren capital de la accionista. Y una vez que se tomó control con un controlador que tiene apetito, se decidió volver a vender rentas vitalicias. Este año esperamos vender US$120 millones más o menos en rentas vitalicias.

¿Qué foco y prioridades quiere poner el nuevo controlador?

El foco anterior era más que nada lo que nosotros llamábamos una empresa boutique, en el sentido de que no era importante el tamaño, sino ser una empresa muy estable, muy cercana a sus clientes, con productos muy a la medida. La cercanía no la queremos perder, pero sí el nuevo accionista es más agresivo, quiere crecer más, y por eso es que estamos con planes de crecimiento orgánico, con rentas vitalicias, que es el que está empujando más el carro, con esta apertura para vida individual en regiones, y también estamos buscando nuevas oportunidades si es que se pueden volver a tener crecimientos inorgánicos con carteras que puedan estar disponibles, o compañías, también estamos abiertos a eso.

Entonces, el controlador está apostando por Chile.

Sí, absolutamente.

Más sobre:AseguradorasCompañías de segurosOhioAugustar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Sondeo Descifra: 32% cree que ME-O le quita votos a Jara y 39% que Parisi a Matthei

Las Condes y Lo Barnechea se mantienen en pie de guerra contra alza del aporte al Fondo Común Municipal

Escuelas, cruceros y hasta moteles: Cómo la ciudad brasileña de Bélem enfrenta la falta de camas para la COP30

Partido de Jaime Mulet propone a Fulvio Rossi y Alejandro Navarro como candidatos al Congreso

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Sondeo Descifra: 32% cree que ME-O le quita votos a Jara y 39% que Parisi a Matthei
Chile

Sondeo Descifra: 32% cree que ME-O le quita votos a Jara y 39% que Parisi a Matthei

Las Condes y Lo Barnechea se mantienen en pie de guerra contra alza del aporte al Fondo Común Municipal

Partido de Jaime Mulet propone a Fulvio Rossi y Alejandro Navarro como candidatos al Congreso

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente
Negocios

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente

Sorpresivo IPC de julio reduce las posibilidades de que el Banco Central recorte la tasa de interés en septiembre

Sindicatos bancarios en pie de guerra por eliminación del feriado bancario: se preparan para una “gran paralización”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol
El Deportivo

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol

Manuel Mayo explica por qué no llegó Eduardo Vargas a la U

¿Vuelve a Chile? Gustavo Quinteros reaparece y entrega luces de su futuro

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Escuelas, cruceros y hasta moteles: Cómo la ciudad brasileña de Bélem enfrenta la falta de camas para la COP30
Mundo

Escuelas, cruceros y hasta moteles: Cómo la ciudad brasileña de Bélem enfrenta la falta de camas para la COP30

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Trump autoriza al Pentágono a usar fuerza militar para atacar a carteles de droga latinoamericanos

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?