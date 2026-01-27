SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan

    Anta Sports desembolsará 1.500 millones de euros para ingresar a la propiedad de Puma y comprar las acciones del grupo controlador de la firma, una jugada que se explica por los planes de expansión de la china.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Acciones de Puma se derrumban tras drástico recorte a proyección de ventas PUMA

    La historia del grupo Artémis en la alemana Puma terminó luego de casi 19 años dentro de la firma. La familia Pinault, actual controladora de la empresa de productos deportivos y de vestuario, vendió su participación del 29,06% a la china Anta Sports.

    Mediante un comunicado, Anta Sports detalló que la operación está avaluada en 1.500 millones de euros y que la operación se financiará con recursos internos de la china.

    Anta Sports también está en el rubro deportivo y de vestimenta, donde es propietaria de marcas como Fila y Jack Wolfskin. Firma que aparecía con las mayores chances de ingresar a Puma. En noviembre pasado se planteó una carrera por la alemana donde participaba la china Li Ning Company Limited y la japonesa Asics.

    Mientras que la familia Pinault también es dueña del grupo de lujo Kering, propietario de las marcas de moda Saint Laurent, Alexander McQueen y Gucci. También es propietaria del club de la primera división de Francia Stade Rennais FC.

    “La valoración de 1.500 millones de euros parece ‘razonable’ en comparación con los múltiplos de sus pares en el sector de ropa deportiva, especialmente dado el actual ‘estado de pérdidas’ de Puma”, dijo Melinda Hu, analista de consumo de China en Bernstein, a CNBC.

    “Anta está esencialmente comprando una marca con una profunda herencia y productos históricamente sólidos a un precio de ganga”, añadió Hu.

    Respecto al objetivo de la operación, la china comentó que “la transacción supone un paso significativo en la estrategia de globalización de Anta Sports, reforzando aún más su alcance, reconocimiento y competitividad en el mercado mundial de artículos deportivos”.

    Así, se espera que la transacción se cierre a finales de 2026, “sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y a las condiciones de cierre habituales”, explicó Anta Sports en un comunicado.

    Ding Shizhong, presidente del consejo de administración de Anta Sports, comentó: “Esta adquisición convierte a Anta Sports en el mayor accionista de Puma y marca un gran avance en nuestra estrategia de globalización multimarca y de enfoque único”.

    “Esto acelerará aún más la globalización de Anta Sports y ayudará a impulsar el siguiente capítulo de crecimiento en los mercados deportivos globales, incluyendo China, creando valor duradero para los consumidores y accionistas de ambas compañías en todo el mundo”, agregó.

    Respecto al estado del negocio de Puma, la china mostró su confianza, pese a que la firma lleva reportando resultados de ventas que no convencen al mercado. En su reporte al tercer trimestre, la firma informó que espera una caída en las ventas al cierre de 2025 de dos dígitos y registró una pérdida de 63,3 millones en el tercer trimestre del año pasado.

    “Creemos que el precio de las acciones de Puma en los últimos meses no refleja plenamente el potencial a largo plazo de la marca. Confiamos en su equipo directivo y en su transformación estratégica”.

    Al cierre del 2025, las acciones de Puma bajaron 46,13% y anotaron una racha de cuatro años a la baja. Desde 2021 la firma ha perdido cerca de US$14,03 mil millones en valor bursátil.

    “Puma llena el vacío del mercado masivo en calzado deportivo y estilo de vida deportivo, un segmento ubicado entre Nike, Adidas y las marcas económicas”, dijo Julia Zhu, socia y directora de ventas minoristas de consumo en la consultora CIC, a CNBC.

    Puma es fuerte en Europa y América Latina, pero débil en China y América del Norte, lo que crea “una superposición mínima y un potencial de sinergia máximo”, agregó Zhu.

    Por su lado, la firma añadió que “de cara al futuro, esperamos generar una sólida confianza, colaborar con la debida distancia y aprovechar nuestras fortalezas complementarias sin comprometer nuestra independencia. Esperamos apoyar la continua revitalización de la marca”.

    Sin embargo, la china resaltó que la compra de acciones no busca tomar el control de la firma, pese a convertirse en el mayor accionista de la firma.

    “Anta Sports tiene la intención de buscar una representación adecuada en el Consejo de Supervisión de PUMA. Estos representantes trabajarán en estrecha colaboración con los demás miembros del Consejo de Supervisión, tanto de los accionistas como de los representantes de los empleados, preservando al mismo tiempo la sólida identidad de marca y el legado de Puma”, comentó.

    En detalle, la firma comentó que “el grupo evaluará cuidadosamente la posibilidad de profundizar la colaboración entre ambas partes en el futuro. Actualmente, el grupo no tiene previsto presentar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Puma”.

    Actualmente, la familia Pinault es el único grupo que concentra acciones y cerca de un "71% de las acciones de la empresa se encuentran en flotación libre", según la definición de Deutsche Börse AG.

    Así, tras el anuncio, las acciones de Puma subieron hasta un 20%, pero con el correr del día moderó su avance. En la primera parte del día en Chile, los papeles de la empresa subían un 7,95%.

    Más sobre:NegociosMercadosPuma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Italia: Agentes del ICE colaborarán con la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un lesionado: víctimas se encontraban reparando vehículo

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Secretario general de la ONU alerta ante el Consejo de Seguridad de que “la ley de la selva” está reemplazando al Estado de derecho

    Delcy Rodríguez reitera que Venezuela “no acepta órdenes” de ningún actor externo

    Lo más leído

    1.
    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    2.
    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    3.
    EFE firma financiamiento por US$ 700 millones y la CAF se transforma en el principal acreedor individual de la empresa estatal

    EFE firma financiamiento por US$ 700 millones y la CAF se transforma en el principal acreedor individual de la empresa estatal

    4.
    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    5.
    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un lesionado: víctimas se encontraban reparando vehículo
    Chile

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un lesionado: víctimas se encontraban reparando vehículo

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Seis excarabineros enfrentan formalización por muerte de joven en calabozo de Comisaría de Cauquenes

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan
    Negocios

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan

    Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán
    Tendencias

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán

    Por qué la IA no ha provocado el desempleo masivo que muchos temían, según un economista

    Quién es Zhang Youxia, el general de alto rango de China acusado de revelar secretos nucleares a EEUU

    “Nunca jugó de primera”: la ácida crítica de los medios argentinos al debut de Vicente Pizarro en Rosario Central
    El Deportivo

    “Nunca jugó de primera”: la ácida crítica de los medios argentinos al debut de Vicente Pizarro en Rosario Central

    “Todavía nos está faltando intensidad”: la crítica de Daniel Garnero tras el revés de la UC ante Coquimbo Unido

    “Ya no se encuentra postrado”: revelan el estado de salud de Michael Schumacher, heptacampeón de la Fórmula 1

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión
    Cultura y entretención

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

    “¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón
    Mundo

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Secretario general de la ONU alerta ante el Consejo de Seguridad de que “la ley de la selva” está reemplazando al Estado de derecho

    Delcy Rodríguez reitera que Venezuela “no acepta órdenes” de ningún actor externo

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur