Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan

La historia del grupo Artémis en la alemana Puma terminó luego de casi 19 años dentro de la firma. La familia Pinault, actual controladora de la empresa de productos deportivos y de vestuario, vendió su participación del 29,06% a la china Anta Sports.

Mediante un comunicado, Anta Sports detalló que la operación está avaluada en 1.500 millones de euros y que la operación se financiará con recursos internos de la china.

Anta Sports también está en el rubro deportivo y de vestimenta, donde es propietaria de marcas como Fila y Jack Wolfskin. Firma que aparecía con las mayores chances de ingresar a Puma. En noviembre pasado se planteó una carrera por la alemana donde participaba la china Li Ning Company Limited y la japonesa Asics.

Mientras que la familia Pinault también es dueña del grupo de lujo Kering, propietario de las marcas de moda Saint Laurent, Alexander McQueen y Gucci. También es propietaria del club de la primera división de Francia Stade Rennais FC.

“La valoración de 1.500 millones de euros parece ‘razonable’ en comparación con los múltiplos de sus pares en el sector de ropa deportiva, especialmente dado el actual ‘estado de pérdidas’ de Puma”, dijo Melinda Hu, analista de consumo de China en Bernstein, a CNBC.

“Anta está esencialmente comprando una marca con una profunda herencia y productos históricamente sólidos a un precio de ganga”, añadió Hu.

Respecto al objetivo de la operación, la china comentó que “la transacción supone un paso significativo en la estrategia de globalización de Anta Sports, reforzando aún más su alcance, reconocimiento y competitividad en el mercado mundial de artículos deportivos”.

Así, se espera que la transacción se cierre a finales de 2026, “sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y a las condiciones de cierre habituales”, explicó Anta Sports en un comunicado.

Ding Shizhong, presidente del consejo de administración de Anta Sports, comentó: “Esta adquisición convierte a Anta Sports en el mayor accionista de Puma y marca un gran avance en nuestra estrategia de globalización multimarca y de enfoque único”.

“Esto acelerará aún más la globalización de Anta Sports y ayudará a impulsar el siguiente capítulo de crecimiento en los mercados deportivos globales, incluyendo China, creando valor duradero para los consumidores y accionistas de ambas compañías en todo el mundo”, agregó.

Respecto al estado del negocio de Puma, la china mostró su confianza, pese a que la firma lleva reportando resultados de ventas que no convencen al mercado. En su reporte al tercer trimestre, la firma informó que espera una caída en las ventas al cierre de 2025 de dos dígitos y registró una pérdida de 63,3 millones en el tercer trimestre del año pasado.

“Creemos que el precio de las acciones de Puma en los últimos meses no refleja plenamente el potencial a largo plazo de la marca. Confiamos en su equipo directivo y en su transformación estratégica”.

Al cierre del 2025, las acciones de Puma bajaron 46,13% y anotaron una racha de cuatro años a la baja. Desde 2021 la firma ha perdido cerca de US$14,03 mil millones en valor bursátil.

“Puma llena el vacío del mercado masivo en calzado deportivo y estilo de vida deportivo, un segmento ubicado entre Nike, Adidas y las marcas económicas”, dijo Julia Zhu, socia y directora de ventas minoristas de consumo en la consultora CIC, a CNBC.

Puma es fuerte en Europa y América Latina, pero débil en China y América del Norte, lo que crea “una superposición mínima y un potencial de sinergia máximo”, agregó Zhu.

Por su lado, la firma añadió que “de cara al futuro, esperamos generar una sólida confianza, colaborar con la debida distancia y aprovechar nuestras fortalezas complementarias sin comprometer nuestra independencia. Esperamos apoyar la continua revitalización de la marca”.

Sin embargo, la china resaltó que la compra de acciones no busca tomar el control de la firma, pese a convertirse en el mayor accionista de la firma.

“Anta Sports tiene la intención de buscar una representación adecuada en el Consejo de Supervisión de PUMA. Estos representantes trabajarán en estrecha colaboración con los demás miembros del Consejo de Supervisión, tanto de los accionistas como de los representantes de los empleados, preservando al mismo tiempo la sólida identidad de marca y el legado de Puma”, comentó.

En detalle, la firma comentó que “el grupo evaluará cuidadosamente la posibilidad de profundizar la colaboración entre ambas partes en el futuro. Actualmente, el grupo no tiene previsto presentar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Puma”.

Actualmente, la familia Pinault es el único grupo que concentra acciones y cerca de un "71% de las acciones de la empresa se encuentran en flotación libre", según la definición de Deutsche Börse AG.

Así, tras el anuncio, las acciones de Puma subieron hasta un 20%, pero con el correr del día moderó su avance. En la primera parte del día en Chile, los papeles de la empresa subían un 7,95%.