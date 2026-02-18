SUSCRÍBETE
    Glencore se recupera tras las pérdidas de 2024 y la firma promete aumentar su producción de cobre hasta un millón de toneladas

    La firma de cara a 2035 aspira a producir cerca del 30% de lo que produjo Chile el año pasado, cuando se registró la tercera producción más baja de la década.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Glencore

    La multinacional suiza Glencore reportó ganancias luego de que en 2024 haya registrado pérdidas.

    Según reportó la firma con presencia en Chile, el año pasado registró utilidades por US$363 millones, una mejora respecto a los US$1.634 millones de pérdidas que reportó en 2024.

    Glencore informó un mejor desempeño, con respecto a las ganancias, en un año donde las ventas fueron estables entre un año y otro. La empresa presentó ingresos por US$247.535 millones, un 7% más que el año pasado.

    Sin embargo, el Ebitda (resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado llegó a US$13.511 millones, un 6% menos que el 2024.

    Tras presentar los resultados, la firma también destacó su promesa de aumentar su producción de cobre de cara al futuro. Esto en el contexto de que el mineral metálico marcó precios históricos y la producción de cobre de la firma bajó un 11%.

    “Esperamos producir más de un millón de toneladas anualizadas para finales de 2028, y Glencore se ha fijado ahora el objetivo de alcanzar una producción de cobre de aproximadamente 1,6 millones de toneladas para 2035, respaldada por nuestra envidiable cartera de opciones de crecimiento del cobre altamente eficientes en términos de capital”, dijo el director ejecutivo de Glencore, Gary Nagle.

    La meta a 2035 de Glencore corresponde a casi un 30% de la producción de cobre de Chile en 2025 y un poco más de las cerca de 1,3 millones de toneladas de cobre que produjeron Codelco y Escondida de BHP durante el año pasado. Esto en un contexto de que la producción de este año en Chile fue la tercera más baja de la década.

    Nagle resaltó el rol que le buscan dar al cobre en su cartera, que se compone de extracción de otros minerales, como el oro, plata, cobalto y zinc, etc. La mayor producción de la firma en 2025 fue el zinc con 969.400 toneladas; en segundo lugar estuvo el cobre.

    “En nuestro reciente Día de los Mercados de Capitales, destacamos nuestra excepcional cartera de activos y proyectos relacionados con el cobre, y esbozamos nuestro camino para pasar de ser un productor de cobre ya importante a convertirnos en uno de los mayores productores del mundo en la próxima década”, añadió en el comunicado

    La firma también destacó sus planes para la producción de cobre en países como Perú, Colombia y la República Democrática del Congo. En Chile, Glencore opera las faenas de Lomas Baya, el 44% de Collahuasi y el complejo metalúrgico Altonorte, que produce y comercializa ánodos de cobre, ácido sulfúrico y cobre en solución.

    Además, la firma anunció los trabajos para aumentar la vida útil de uno de su proyecto Kamoto Copper Company en el Congo, donde la firma tiene el 75% de la propiedad.

    Por otro lado, la empresa anunció un dividendo de 10 centavos de dólar por acción.

