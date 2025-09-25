Gobierno aumenta listado de empresas estratégicas que no pueden hacer huelga
Si en 2023, el listado de las compañías calificadas como estratégicas fueron 69, ahora ese número subió a 73.
Este jueves, el gobierno publicó en el Diario Oficial una norma general donde señala cuáles son las empresas consideradas estratégicas en el país y donde, por lo tanto, sus trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga, conforme a lo dispuesto en el artículo 362 del Código del Trabajo.
Este año, serán 73 las empresas que no podrán realizar huelgas en sus proceso de negociación colectiva. En 2023 fueron 69 y anteriormente en 2021 76.
Entre las principales están empresas de servicios sanitarios, electricidad, el Banco Central y centros de atención de salud. Acá el listado completo.
• Aguas Patagonia de Aysén S.A.
• Aguas Andinas S.A.
• Aguas Araucanía S.A.
• Aguas Cordillera S.A.
• Aguas de Antofagasta S.A.
• Aguas Décima S.A.
• Aguas del Altiplano S.A.
• Aguas del Valle S.A.
• Aguas Magallanes S.A.
• Aguas San Pedro S.A.
• Banco Central de Chile
• Celeo Redes Chile Limitada
• Central Yungay S.A.
• Centro de Diálisis Villarrica Ltda.
• Centro de Salud Antares SpA.
• Centro Médico de Diálisis Diaseal S.A.
• Centro Renal SpA.
• CGE Transmisión S.A.
• Chilquinta Distribución S.A.
• Chilquinta Transmisión S.A.
• Compañía Eléctrica del Litoral S.A.
• Compañía Eléctrica Osorno S.A.
• Compañía General de Electricidad S.A.
• Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.
• Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda.
• Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda.
• Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curicó Limitada.
• Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda.
• Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Yungay, Yungay, Gultro, Los Lirios Limitada.
• Cooperativa Eléctrica Los Ángeles Ltda.
• Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional
• Cuerpo de Bomberos de Concepción
• Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa • Diálisis Colina S.A.
• Diálisis Norte S.A.
• Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.
• Empresa Eléctrica de Aisén S.A.
• Empresa Eléctrica de La Frontera S.A.
• Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.
•Empresa Eléctrica Puente Alto S.A.
• Empresas Gasco S.A. • Enel Colina S.A.
• Enel Distribución Chile S.A.
• Essbio S.A.
• Esval S.A.
• Gas Sur S.A.
• Gasmar SpA.
• GNL Quintero S.A.
• Luzlinares S.A.
• Luzparral S.A. • Metrogas S.A.
• Nueva Atacama S.A.
• Nuevosur S.A. • Sacyr Agua Chacabuco S.A.
• Sacyr Agua Lampa S.A.
• Sacyr Agua Norte S.A.
• Sacyr Agua Santiago S.A.
• Sacyr Agua Utilities S.A.
• Servicios Médicos Horizonte S.A.
• Servicios Médicos Chillán Viejo SpA.
• Sistema de Transmisión del Norte S.A.
• Sistema de Transmisión del Sur S.A.
• Sociedad Diálisis del Maule Limitada
• Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda.
• Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.
• Sociedad Austral de Eléctricidad S.A.
• Sociedad GNL Mejillones S.A.
• Suralis S.A.
• Transbordadora Austral Broom S.A.
• Transelec Concesiones S.A.
• Transelec S.A.
• Transporte Marítimo Chiloé Aysén S.A.
• Transportes Puelche S.A
Las que fueron aceptadas parcialmente fueron cuatro: Colbún S.A; en Enel Green Power Chile S.A; Engie Energía Chile S.A y Enel Generación Chile S.A.
