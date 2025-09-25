SUSCRÍBETE
Pulso

Gobierno aumenta listado de empresas estratégicas que no pueden hacer huelga

Si en 2023, el listado de las compañías calificadas como estratégicas fueron 69, ahora ese número subió a 73.

Carlos Alonso 
Carlos Alonso
Giorgio Boccardo Ministro del Trabajo y Previsión Social Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Este jueves, el gobierno publicó en el Diario Oficial una norma general donde señala cuáles son las empresas consideradas estratégicas en el país y donde, por lo tanto, sus trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga, conforme a lo dispuesto en el artículo 362 del Código del Trabajo.

Este año, serán 73 las empresas que no podrán realizar huelgas en sus proceso de negociación colectiva. En 2023 fueron 69 y anteriormente en 2021 76.

Entre las principales están empresas de servicios sanitarios, electricidad, el Banco Central y centros de atención de salud. Acá el listado completo.

• Aguas Patagonia de Aysén S.A.

• Aguas Andinas S.A.

• Aguas Araucanía S.A.

• Aguas Cordillera S.A.

• Aguas de Antofagasta S.A.

• Aguas Décima S.A.

• Aguas del Altiplano S.A.

• Aguas del Valle S.A.

• Aguas Magallanes S.A.

• Aguas San Pedro S.A.

• Banco Central de Chile

• Celeo Redes Chile Limitada

• Central Yungay S.A.

• Centro de Diálisis Villarrica Ltda.

• Centro de Salud Antares SpA.

• Centro Médico de Diálisis Diaseal S.A.

• Centro Renal SpA.

• CGE Transmisión S.A.

• Chilquinta Distribución S.A.

• Chilquinta Transmisión S.A.

• Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

• Compañía Eléctrica Osorno S.A.

• Compañía General de Electricidad S.A.

• Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.

• Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda.

• Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda.

• Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curicó Limitada.

• Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda.

• Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Yungay, Yungay, Gultro, Los Lirios Limitada.

• Cooperativa Eléctrica Los Ángeles Ltda.

• Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional

• Cuerpo de Bomberos de Concepción

• Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa • Diálisis Colina S.A.

• Diálisis Norte S.A.

• Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.

• Empresa Eléctrica de Aisén S.A.

• Empresa Eléctrica de La Frontera S.A.

• Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.

•Empresa Eléctrica Puente Alto S.A.

• Empresas Gasco S.A. • Enel Colina S.A.

• Enel Distribución Chile S.A.

• Essbio S.A.

• Esval S.A.

• Gas Sur S.A.

• Gasmar SpA.

• GNL Quintero S.A.

• Luzlinares S.A.

• Luzparral S.A. • Metrogas S.A.

• Nueva Atacama S.A.

• Nuevosur S.A. • Sacyr Agua Chacabuco S.A.

• Sacyr Agua Lampa S.A.

• Sacyr Agua Norte S.A.

• Sacyr Agua Santiago S.A.

• Sacyr Agua Utilities S.A.

• Servicios Médicos Horizonte S.A.

• Servicios Médicos Chillán Viejo SpA.

• Sistema de Transmisión del Norte S.A.

• Sistema de Transmisión del Sur S.A.

• Sociedad Diálisis del Maule Limitada

• Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda.

• Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

• Sociedad Austral de Eléctricidad S.A.

• Sociedad GNL Mejillones S.A.

• Suralis S.A.

• Transbordadora Austral Broom S.A.

• Transelec Concesiones S.A.

• Transelec S.A.

• Transporte Marítimo Chiloé Aysén S.A.

• Transportes Puelche S.A

Las que fueron aceptadas parcialmente fueron cuatro: Colbún S.A; en Enel Green Power Chile S.A; Engie Energía Chile S.A y Enel Generación Chile S.A.

