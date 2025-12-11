VOTA INFORMADO por $1100
    Gobierno confirma que enviará proyecto de negociación ramal y CUT espera que se anuncie la próxima semana

    Eric Campos, secretario general de la CUT, afirma que “se ha estado trabajando con el Ministerio del Trabajo en una mesa técnica para ir concordando algunos aspectos finales del proyecto”. Uno de ellos es que se incluya en la negociación ramal, los salarios.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    1 MAYO 2024 MARCHA CONMEMORATIVA DEL DIA DEL TRABAJADOR EN LA CIUDAD DE VALPARAISO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Es una propuesta pendiente que tiene el gobierno con el mundo sindical. Específicamente con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Se trata del proyecto de ley de negociación multinivel o ramal.

    Por el momento, en el gobierno confirman que se enviará el proyecto de ley y que se están afinando detalles para su presentación, pero no entregan fecha exacta para la presentación de la iniciativa.

    Una fuente que sigue este tema afirma que el momento de su presentación dependerá también tanto del resultado como de la diferencia entre ambos candidatos presidenciales.

    La propuesta ha sido mencionada en tres de las cuatro cuentas públicas del Presidente Gabriel Boric y la última vez que se anunció fue el 1 septiembre de este año.

    Luego de una reunión con la CUT y la CPC, el gobierno reiteró que sigue en la agenda económica ese proyecto. “Hay un compromiso para el mes de octubre, un proyecto que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda”, afirmó en esa oportunidad el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, pero a la fecha aún no se envía al Congreso.

    Eric Campos, secretario general de la CUT, afirma que “se ha estado trabajando con el Ministerio del Trabajo en una mesa técnica para ir concordando algunos aspectos finales del proyecto”.

    Para Campos, en este proceso de trabajo interno con el Ejecutivo se busca “resguardar los elementos centrales del proyecto. Uno de ellos es salario”. Esto, porque según cuenta Campos, la negociación ramal que incluya salarios “es el piso del proyecto, ya que, de no ser así, nosotros como CUT rechazaremos la iniciativa”.

    El secretario general de la multisindical añadió que “también debe incluir las temáticas de higiene y condiciones de trabajo y que establezca criterios de que la negociación la lleven adelante las organizaciones que más agrupan a los trabajadores”.

    El sector privado, representado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se restó de participar en la mesa tripartita que creó el gobierno el año pasado, puesto que consideran que es una mala idea avanzar con una propuesta como esa. El objetivo de esa instancia era recibir propuestas y aunar el contenido de la iniciativa.

    Y ahora, nuevamente fueron invitados por el Ministerio del Trabajo para abordar la propuesta, sin embargo, se restaron de participar. Esto porque la opinión que ha entregado en varias oportunidades la CPC, el avanzar en la negociación ramal no es una buena política pública, que tendrá un efecto negativo para el empleo y afectará principalmente a las pequeñas y medianas empresas.

    Fecha tentativa

    Una instancia en que el gobierno podría presentar el proyecto es el 16 de diciembre. Según indicó Campos, esto debido a que ese día se realizará un seminario donde estarán presentes los representantes del gobierno de Uruguay, más trabajadores y empresarios de la Construcción de ese país, quienes vienen a exponer de la experiencia de la negociación ramal.

    10.01.2024 ERIC CAMPOS FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

    Ahora bien, más allá de que se presente la próxima semana, el Congreso funcionará hasta el miércoles 17 de diciembre y volverá a retomar el trabajo legislativo el lunes 5 de enero del 2025, por lo que en el escenario más optimista, el parlamento lo comenzaría a analizar en enero del próximo año.

    De esta manera, la posibilidad de que el proyecto sea aprobado antes del 11 de marzo son nulas.

    23 octubre 2025 Cajas de Chile Giorgio Boccardo, Rosario Navarro, Juan Bravo. Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

    El contenido

    La negociación ramal es un mecanismo de negociación colectiva, que, según el gobierno, facilita que los sindicatos de trabajadores negocien de manera conjunta, permitiendo negociar acuerdos laborales a nivel de industria o de sector económico, en vez de hacerlo empresa por empresa.

    La idea que se ha planteado es que este tipo de negociación no reemplace la negociación colectiva propiamente tal que tienen las empresas, sino que sea un complemento.

    En ese sentido, de lo que se ha estado evaluado incluir en este proyecto está el que la negociación ramal, o multinivel, como la han denominado, busque fijar pisos por sector productivo en materias como seguridad laboral, salud y jornada laboral, entre otras temáticas.

    En el Ejecutivo han mencionan que la idea es que su implementación será gradual y que hay sectores más preparados para una negociación colectiva ramal, que tienen sindicatos más consolidados y representativos, y con empleadores que están bien organizados. Entre esos sectores están la minería, el comercio y los bancos.

    Un debate interno que se dio en el Ejecutivo es si la propuesta que se enviará incluirá dentro de la negociación ramal los salarios. Quienes han conocido de la historia de este proyecto, afirman que mientras estuvo Mario Marcel en Hacienda, esa cartera era contraria a incluir dentro de ese marco los salarios y prefería que se mantuviera en el marco de la negociación entre empresas y trabajadores.

    En cambio, la otra postura es la que impulsó la exministra del Trabajo y actual candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara: se debe incluir los salarios en ese debate. Esta idea es también compartida por la CUT.

    También lo que han transmitido con anterioridad en el gobierno es que se buscará explorar que la negociación tenga cubra a todos los trabajadores y trabajadoras. Por ello lo que se debe determinar es quién negociará en nombre de todos. Algunos países, como España, lo resuelven a través de la organización más representativa, pero existen distintos modelos. Todos esos factores se deben resolver en el marco de la discusión.

    Más sobre:Negociación ramalCUTTrabajoCentral Unitaria de Trabajadores

