Gobierno evalúa alternativas para reemplazar las cuentas nocionales en reforma de pensiones

Una instancia clave para buscar consenso y lograr que la reforma previsional avance es el acuerdo que logre el gobierno en la mesa técnica con los partidos del oficialismo más la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG).

Si bien todavía no hay conclusiones, las que se postergarán para después de las elecciones de los consejeros constitucionales del 7 de mayo, donde ya hay cierto consenso es en que la viabilidad política para que se mantengan las cuentas nocionales es nula.

Por ello, para darle viabilidad a la reforma es que el gobierno ya está buscando alternativas para reemplazar las cuentas nocionales por otro instrumento que cumpla los mismos objetivos.

¿Qué es una cuenta nocional? Es en la práctica un registro de cuánto se aporta al ahorro para pensión en forma individualizada y a partir de ese registro es lo que la persona recibirá al momento de pensionarse. Los recursos se acumulan en un fondo común que se invierte. En el proyecto se establece que de ese monto acumulado de cada trabajador el 70% será para el cotizante y el 30% a ahorro colectivo.

El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, dijo a Pulso que si bien entienden que las cuentas nocionales “son un instrumento” para cumplir un objetivo, “no es necesariamente el único, y como gobierno estamos trabajando y llevar alternativas que logren cumplir con el principal propósito de la reforma, que es subir pensiones de manera significativa para las personas que se jubilarán ahora, o en los próximos 5 años”.

El subsecretario argumentó que “existen modelos alternativos, pero no es un mero acto de voluntad, es todo un trabajo técnico de modelamiento para ver que los aumentos de pensiones que se logran para las distintas generaciones sean similares a los que se encuentran en la reforma (con las cuentas nocionales), y a la vez mantener la idea de que con el 6% podamos construir un sistema de seguro social y que no sea un mero reflejo de la capitalización individual”.

No obstante, si bien sostiene que se están trabajando en distintos modelos alternativos, “porque el propósito central es avanzar en la reforma”, añade que todavía prefiere no adelantar. En ese sentido, subraya que para reemplazar las cuentas nocionales por otro instrumento “hay que modelarlo. Eso significa saber cuáles son los efectos que tienen en pensiones en las distintas generaciones y sobre la sostenibilidad financiera. Eso no se puede hacer en 5 minutos. Con esto no estoy diciendo que no se pueda hacer, sino que impulsar una propuesta que reemplaza a las cuentas nocionales requiere todo un trabajo técnico, metodológico que permita buscar que con el instrumento alternativo se van a lograr resultados similares a la reforma. En la medida que eso ocurra, tenemos toda la apertura para buscar distintas alternativas”.

Para Larraín, “la pregunta que tenemos que hacernos es si queremos cerrar este tema o no, y eso significa alcanzar un acuerdo transversal para que el nuevo modelo de pensiones tenga una lógica mixta con seguridad social, porque si no, siempre está la tentación de irse en la ventaja política pequeña”. Y añadió que “para dar certidumbre de mediano y largo plazo respecto a este tema no se logra por 2 a 3 votos, se logrará con un acuerdo transversal con la oposición y el más amplio espectro posible”.

¿Las opciones?

Si bien no hay todavía un consenso sobre cuál alternativa podría hacerle frente a las cuentas nocionales, es decir, que logren mejorar las pensiones de los actuales jubilados y los por jubilar, y de las mujeres, y también una solidaridad intergeracional, la Democracia Cristiana (DC) ha comenzado a socializar una propuesta. Según menciona el diputado e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Alberto Undurraga, esta soluciona esos problemas y evita el riesgo de las cuentas nocionales. Para Undurraga, esta “es una expectativa de cuenta, es un registro y eso a nosotros no nos parece, porque está el riesgo de que algún gobierno en el futuro ocupe esos recursos en otras materias que no sean pensiones”.

El también presidente de la DC explica su propuesta: “Lo que hace es que la solidaridad para los futuros pensionados se vea mes a mes con la misma distribución que dice el gobierno: 70% para las personas y 30% para ahorro colectivo”. Así, en cada mes, “una cámara de compensación tome el 6% y lo distribuya, 70% para mi cuenta y 30% para ahorro colectivo, pero siempre a las cuentas individuales que cada persona ha elegido, ya sea (en un ente) público o privado”.

El diputado puntualiza que esto “no resuelve el problema de los actuales jubilados o de los que se jubilarán en los años siguientes, entonces lo que nosotros proponemos es que 50% vaya a reparto, decreciendo de forma lineal hasta llegar a régimen. Es decir, 3% se vaya directo a financiar las pensiones de los actuales jubilados, y el otro 3% a las cuentas individuales de las personas. Esto será creciente en el tiempo hasta llegar al 6% en régimen y empalmar con el otro mecanismo”.

Esta es una de las propuestas más concretas que están sobre la mesa. Por lo mismo, el diputado Héctor Ulloa, independiente pro PPD, afirma que se debe analizar en detalle. “Lo importante es que no sea un mero registro, sino que se sepa dónde están los recursos ahorrados. Ese es el principal punto que se cuestiona en la mesa de trabajo. Lo importante es no perder el foco de que tiene que haber un elemento solidario. Eso es lo principal y a lo que no se debe renunciar como objetivo”.

Juan Santana, diputado PS y presidente de la Comisión de Trabajo, dijo que “las cuentas nocionales son un medio para lograr un objetivo, y ese objetivo es mejorar en forma inmediata las pensiones de los actuales jubilados. Eso todavía no ha sido contrarrestado por ninguna propuesta”. No obstante, subrayó que “se tiene que buscar espacios para que surja una propuesta que mantenga el principio de la solidaridad”.