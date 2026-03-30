Gobierno le solicita la renuncia al director del Sernac y sucesor será elegido vía concurso público

El Ministerio de Economía le solicitó la renuncia al actual director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera Troncoso, quien se desempeñaba en el cargo desde octubre de 2022.

“Esta medida responde a la evaluación de su gestión y a la necesidad de fortalecer este servicio clave. El cargo será provisto a través del sistema de Alta Dirección Pública, mediante el Servicio Civil”, dijo la cartera en un comunicado.

Ante este contexto, la cartera informó que la actual subdirectora de fiscalización del Sernac, Carolina González Venegas, asumirá como directora nacional subrogante del servicio.

El ministro de Economía, Daniel Mas, explicó, en un comunicado, que el foco del trabajo de este servicio hacia el futuro será que “el Sernac sea un servicio cercano, ágil y que funcione bien para las personas, siendo la primera cara de un sistema que facilite la relación entre consumidores y empresas, ayudando a resolver problemas de la ciudadanía de manera oportuna y velando por el cumplimiento de la ley”.

Herrera había sido nombrado en el cargo el 17 de octubre del 2022 bajo el nombramiento del expresidente Gabriel Boric y luego de ser seleccionado vía el sistema de ADP, según se informó en aquel momento.

Entre marzo de 2014 y hasta mayo de 2018, Herrera se desempeñó en diversos cargos en el Servicio Nacional del Consumidor, entre ellos, como subdirector jurídico y director nacional subrogante.

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