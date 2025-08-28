Grau define sus prioridades en Hacienda e inicia ronda de reuniones con parlamentarios

Este jueves el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tendrá su primera actividad pública donde realizará una exposición propiamente tal. Pero el tema no será ajeno a su anterior labor en la cartera de Economía, puesto que el título del seminario es “Permisología para el crecimiento, lecciones y recomendaciones para Chile 2026-2030”, organizado por Clapes-UC. En ese encuentro también participarán representantes de los equipos económicos de las tres principales candidaturas: Luis Eduardo Escobar por Jeannette Jara; Juan José Obach por Evelyn Matthei y Jorge Quiroz por José Antonio Kast.

Luego, por la tarde, el titular de las finanzas públicas tendrá reuniones con parlamentarios. La primera será con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Boris Barrera (PC). Con el legislador, el secretario de Estado hablará sobre la agenda legislativa que tiene esa comisión y que son prioritarias tanto para el Ejecutivo como para los parlamentarios para los próximos seis meses que restan de gobierno.

Así lo señala el diputado Barrera, quien dice que dentro de las prioridades que se definirán en la reunión con el ministro está el proyecto que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde y sus derivados; la reforma tributaria propyme y clase media, la unificación del subsidio al empleo, el proyecto de ley que elimina las enfermedades o condiciones de preexistencias, la iniciativa para el financiamiento de TVN. A esas materias se suma el presupuesto 2026 y la ley de reajuste del sector público, apunta Barrera.

15 ABRIL 2025 COMISION DE HACIENDA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.

Sobre los dos primeros proyectos son temas que forman parte de la agenda priorizada del pacto fiscal. En ese sentido, para el gobierno es importante que se avance en la reforma tributaria a las pymes, ya que de esa manera se busca dar mayor certeza a esas empresas y el impuesto que deberán pagar de manera permanente. Además, en el Ejecutivo resaltan que esa propuesta tiene medidas que van en directa ayuda de la clase media, por lo que se vuelve prioritario que se logre aprobar antes que termine el gobierno en marzo del 2026.

Los expertos afirman que, si bien la ley de reajuste del sector público es una legislación que se debe hacer anualmente, por lo que no es una novedad propiamente tal, sí será una prueba importante para el ministro, considerando el ajustado panorama fiscal que tiene el país, por ende, se plantea que será una prueba “de austeridad fiscal” que deberá pasar Grau.

También hay otros proyectos de ley que para el Ejecutivo son prioridad y por ende el ministro de Hacienda seguirá adelante con su tramitación. Uno de ellos es el que crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior (FES) que fue aprobado recientemente por la Cámara de Diputados y que ahora deberá iniciar su tramitación en el Senado. Esta será una de las principales “batallas” que deberá dar Grau para convencer a los legisladores que es un proyecto que está financiado, ya que ese ha sido una de las principales dudas presentes en el debate.

Otra de las propuestas que también deberá impulsar es la de Inteligencia Económica, la que comenzó su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados, el cual ha tenido dificultades en avanzar debido a que se rechazó una parte clave de la propuesta que es el levantamiento del secreto bancario para cierto tipo de investigaciones relacionadas con el crimen organizado.

También aparece en la agenda el proyecto que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad y el que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea en Chile, ambos en segundo trámite.

Valparaiso, 10 de enero de 2024

Otras reuniones con diputados

En su proceso de instalación, Grau se reunirá también con el diputado RN, Diego Schalper, para abordar temas relacionados con la bancada startup, que el legislador lidera. Y el próximo lunes la cita será con el senador PS, Fidel Espinoza, para abordar temas propios de vivienda de la región de Los Lagos.