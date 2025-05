Grau hace un llamado a “gastar” menos tiempo en comisiones investigadoras y más en legislar para impulsar el crecimiento

El ministro de Economía, Nicolás Grau, la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro y el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara participaron en un seminario organizado por el gremio en el que abordaron los extensos plazos que enfrentan las empresas para obtener los permisos sectoriales necesarios para ejecutar sus obras; una situación que podría resolverse con la aprobación de la ley de “Permisología” en el Congreso.

El debate en el que también participó el senador Rojo Edwards abordó al mismo tiempo el número de proyectos que ingresan al sistema de evaluación, tema sobre el que fue requerido el secretario de Estado, particularmente por las condiciones para generar inversión en Chile.

“Es cierto que hay menos proyectos, pero por montos más grandes. De hecho, el año pasado entraron US$80 mil millones al Sistema de Evaluación Ambiental. Es el dato más alto que tenemos desde que tenemos datos”, dijo el ministro.

La respuesta del ministro Grau se enmarca en el diagnóstico que arrojó la misma plataforma creada por la Sofofa, Prisma, y que fue compartida por la presidenta del gremio en la presentación. De acuerdo a estos datos, el ingreso de proyectos de inversión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se mantiene en sus niveles más bajos desde 1997, cuando se presentaron 306 iniciativas.

De esta manera, el titular de Economía destacó que el “problema” de los permisos estaría resolviendo una quinta parte de lo que resta para volver a tener un crecimiento del orden del 4%.

Pero declaró que aún existen otros problemas, relacionados con el financiamiento, el capital humano y, sobre todo, con la articulación público-privada.

“Yo creo que eso requiere que tengamos claro que el grueso de la inversión va a venir del sector privado, que los protagonistas vienen del sector privado, pero necesitamos una articulación distinta. Y yo le he planteado muchas veces, no me voy a cansar de hacerlo (...) yo creo que el sector privado en Chile (...) no ha hecho una reflexión suficientemente profunda respecto a qué tipo de Estado requiere para crecer. Lo único que ve en la discusión es menos impuestos y menos permisos”, afirmó.

Además, indicó que todavía falta por estudiar y discutir otras iniciativas en el Congreso, como la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental.

En ese sentido, apuntó a los parlamentarios y señaló: “Entonces, mi única solicitud sería que gastemos menos tiempo en comisiones investigadoras y más tiempo en legislar”.

Ley de Permisología

Al respecto, el ministro Grau señaló que actualmente los servicios están “totalmente atochados” por la gran cantidad de autorizaciones que se requieren y que, aunque cada una tiene una lógica “porque quiere evitar un riesgo en la sociedad”, los problemas sistemáticos que existen dan como resultado que los tiempos de aprobación estén “fuera de rango”.

Además, el jefe de la cartera de Economía explicitó que esta ley “no nos va a dejar necesariamente en la situación ideal, pero vamos a estar mucho mejor y vamos a poder reducir los tiempos: nuestra primera estimación entre un 30% y un 70%”.

Y agregó: “Pero esa estimación es antes de haber hecho los cambios en el Senado. Y yo creo que solo uno de los cambios que hicimos en el Senado, por ejemplo, que todas las autorizaciones los titulares tengan el derecho a tramitarlas en paralelo versus secuencialmente, puede ser un cambio gigante”.

El ministro Grau también destacó el silencio administrativo que consigna el proyecto de ley, que en términos prácticos será una declaración jurada que podrán emitir los titulares de los proyectos para obtener las autorizaciones, lo que además va a “descongestionar los servicios”, precisó el jefe de la cartera.