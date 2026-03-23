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    Gremio de buses advierte alza en pasajes por eventual eliminación del Mepco

    Desde la asociación enfatizaron que esta situación no se trata de algo que esté ocurriendo actualmente, sino de una proyección basada en un escenario de alza sostenida del precio de los combustibles, en caso de eliminarse el Mepco.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Imagen referencial. Foto: Marcelo Segura Millar/AGENCIAUNO

    A raíz del anuncio del gobierno sobre modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en el contexto del conflicto en Medio Oriente y el alza del precio del petróleo, la Asociación de Buses Interurbanos ABI A.G. alertó sobre el impacto que esto podría tener en el valor de los pasajes interurbanos.

    De desaparecer este mecanismo, advirtieron desde el gremio, por cada $100 de aumento en el precio del combustible, el costo directo por pasajero podría incrementarse en aproximadamente $1.000 en trayectos de larga distancia, como Santiago-Puerto Montt.

    Además, al considerar otros costos operacionales que también se ven presionados, como neumáticos, aceites y mantenciones, el impacto total podría situarse entre $1.500 y $2.000 por pasaje, según proyecta el gremio.

    Desde la asociación enfatizaron que esta situación no se trata de algo que esté ocurriendo actualmente, sino de una proyección basada en un escenario de alza sostenida del precio de los combustibles, en caso de eliminarse el Mepco.

    “Queremos ser muy claros: esto no está ocurriendo hoy. Es una proyección frente a un eventual escenario sin Mepco, que es parte de la discusión pública actual. Nuestro objetivo es transparentar los efectos que esto podría tener en las personas”, señaló la gerenta general de ABI A.G., Carolina Navarrete.

    Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

    La ejecutiva advirtió que el principal riesgo está en la acumulación de alzas y señaló que “el efecto es acumulativo y puede traducirse rápidamente en incrementos mucho mayores en el valor de los pasajes”.

    Finalmente, desde ABI A.G. hicieron un llamado a considerar estos efectos en la discusión pública: “El transporte interurbano cumple un rol clave en la conectividad del país. Por eso, cualquier cambio en los mecanismos de estabilización debe evaluar su impacto directo en millones de usuarios que dependen de este servicio”, concluyó Navarrete.

    Más sobre:MepcoCombustibles

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