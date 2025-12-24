Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) designó a uno de sus dos representantes en el directorio de la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami), cargo que había estado vacante desde septiembre de este año.

El gremio minero designó a Alejandro Canut de Bon Lagos en representación de ellos, quien ya asumió el cargo de forma inmediata. Así, Canut de Bon reemplazará el cargo que dejó Luis Rodríguez Cuevas, quien fue designado por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), asumiendo el cargo desde octubre de 2022.

Rodríguez dejó el cargo en el contexto de que fue elegido vicepresidente de la Sonami.

Alejandro Canut de Bon es un abogado de la Universidad de Concepción y tiene un máster en Derecho de Recursos Naturales de la Universidad de Denver, Colorado. Asimismo, el profesional cuenta con un MBA de la Universidad de Chile y un máster en derecho de minas y aguas, del Instituto de Derecho de Minas de la Universidad de Atacama.

Además, cuenta con un doctorado en derecho de la Universidad de Barcelona.

En lo laboral, según detalla su LinkedIn, cuenta con experiencia en la dirección legal en empresas como BHP en la mina Escondida y para Caserones en minera Lumina Copper.

La otra silla de Sonami en el directorio de Enami está ocupada por Carlos Claussen.

De esta forma, el directorio queda conformado por la ministra de Minería, Aurora Williams, como presidenta del directorio. El resto se compone de Suina Chahuán (por la Comisión Chilena del Cobre), Pedro Pablo Pozo (por el Instituto de Ingenieros de Minas), Nancy Pérez (designada por el gobierno), Valentina Santelices (designada por el gobierno), Leandro Voisin (designado por el gobierno), Osvaldo Urzúa (designado por Corfo), Rodrigo Wagner (en representación del Ministerio de Hacienda) y Alejandro Canut junto con Carlos Claussen por representación de Sonami.