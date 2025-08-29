SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Jorge Riesco gana la elección y estará otros tres años a la cabeza de Sonami

Además, el cargo de secretario general de la Sonami lo ganó Juana María Vives, quien estaba antes en el puesto.

Matías VeraPor 
Matías Vera
20 Diciembre 2022 Entrevista a Jorge Riesco, Presidente de la Sonami. Foto: Andres Perez Andres Perez

Sonami ya tiene comitiva para el periodo de 2025-2028. Este viernes el actual presidente del gremio minero, Jorge Riesco, ganó la elección por 91 votos contra 61 más 1 nulo, renovando así el cargo que lidera desde 2022 y derrotando al histórico dirigente, Patricio Céspedes.

Además, fueron elegidos los vicepresidentes Luis Manuel Rodríguez y Joel Carrizo, mientras que el cargo de secretario general de la Sonami lo ganó Juana María Vives.

En una expectada votación, de un total de 184 consejeros votaron 153, definieron quién será la mesa directiva y el directorio durante los próximos tres años de la organización gremial.

“Agradezco la confianza depositada por nuestros asociados para continuar representando los intereses de la minería chilena, un sector fundamental para el desarrollo económico y social del país”, afirmó el presidente de la Sonami, Jorge Riesco.

Por su parte, Céspedes explicó a Pulso su derrota señalando que “seguramente no creyeron en mi programa, un programa que era inclusivo, un programa que quería aglutinar a todos los gremios que tiene Chile”.

También entregó sus palabras sobre lo que será la nueva gestión. “Felicitaciones, que le vaya bien, que mejore las condiciones que podemos estar trabajando en conjunto, y subir el estándar de la Sonami porque hoy día la Sonami no está muy visibilizada, y eso lo tenemos que hacer en conjunto”, declaró.

Histórico: Tres mujeres en el directorio

Por primera vez en la historia del gremio fueron elegidas tres representantes mujeres en el directorio: Paola Cifuentes, Katharina Jenny y Patricia Beiza.

“Esto refuerza nuestro compromiso de promover espacios diversos e inclusivos, impulsando los cambios positivos que requiere nuestra industria para seguir siendo un pilar del desarrollo de Chile”, declaró Riesco.

En total, los directores nombrados por el estamento que agrupa a las empresas mineras y personas naturales son Cristián Argandoña (vicepresidente saliente), Paola Cifuentes, Alberto Salas, Jorge Gómez y Katharina Jenny.

Por su parte, para el estamento de asociaciones mineras, la elección definió a Patricia Beiza, Héctor Páez, Jorge Geldres, Christian Molina e Iván Pavletic.

“Se esperaba”

El exdirector ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) y actual abogado independiente, Sergio Hernández, veía venir el triunfo de Riesco y destaca la gestión que ha realizado. “Se esperaba que ganara Jorge Riesco. Tenía una lista de mucha combinación entre gran, mediana y pequeña minería. Además, la historia de su conducción también ha sido positiva. Y el hecho de que vaya integrando las tres ramas de Sonami prácticamente le aseguraba el triunfo, era bastante lógico”.

Hernández dice sobre la derrota de Céspedes que “también es un dirigente prestigioso, pero estaba concentrado en pequeña minería y esta votación es un poco más amplia. Eso terminó en definitiva decidiendo la votación”.

Justo este jueves se realizó la cena minera de Sonami. En la instancia, Jorge Riesco le dio un sólido guiño a los pequeños mineros abogando para que puedan aumentar su producción sin pasar por permisos ambientales.

“Es urgente darle una oportunidad a este crecimiento y aumentar el umbral antes señalado a al menos 10.000 toneladas, como nos han solicitado muchos, y avanzar hacia las 45.000, sin tener que tramitar el proyecto de explotación a través del SEIA. No nos cansaremos de insistir en esto”, declaró en la ocasión.

Más sobre:SonamiJorge Riesco

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ingresos fiscales se aceleran en julio impulsado por la recaudación tributaria

Unimarc inaugura un nuevo supermercado en la V Región

La crítica de Kast a las cifras de desempleo: “Inmenso retroceso”

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU

Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración

Metro de Santiago deja las pérdidas al primer semestre por un mayor tráfico de pasajeros y alza de la tarifa técnica

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

La crítica de Kast a las cifras de desempleo: “Inmenso retroceso”
Chile

La crítica de Kast a las cifras de desempleo: “Inmenso retroceso”

Gajardo defiende permanencia del Museo de la Memoria: “El ‘nunca más’ significa tener espacios que nos recuerden los momentos más trágicos de la historia”

Gobierno se querella por Ley Antiterrorista tras atentado incendiario en La Araucanía

Unimarc inaugura un nuevo supermercado en la V Región
Negocios

Unimarc inaugura un nuevo supermercado en la V Región

Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración

Metro de Santiago deja las pérdidas al primer semestre por un mayor tráfico de pasajeros y alza de la tarifa técnica

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago
Tendencias

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia

“Era un peso”: el sincero descargo de Carlos Palacios en su delicado momento en Boca Juniors
El Deportivo

“Era un peso”: el sincero descargo de Carlos Palacios en su delicado momento en Boca Juniors

Historia, valor de mercado y estadísticas: Vidal y Aránguiz lideran los duelos que marcarán un tenso Superclásico

Con insultos contra la U: el masivo arengazo de Colo Colo en la previa del Superclásico

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria
Cultura y entretención

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU
Mundo

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU

Las razones tras el declive de la vida nocturna en Reino Unido

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador