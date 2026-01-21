La decisión del gobierno entrante de José Antonio Kast no cayó bien en el sector minero. En la noche de este martes la futura administración de Kast echó por tierra el nombre que figuraba como carta para liderar el Ministerio de Minería: Santiago Montt.

El futuro mandato designó como biministro de Economía y Minería a Daniel Mas. Quien estudió en el colegio inglés de La Serena y es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, y actual vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Ha trascendido que la decisión de no incorporar a Montt en la cartera de Minería tuvo relación con el anuncio de su empresa donde se desempeñaba, Los Andes Copper, horas antes del anuncio oficial. La compañía a través de un comunicado publicado en su página web dio a conocer que Montt salía del cargo para integrarse a la cartera de Minería del gobierno de Kast.

El plan no llegó a puerto. Y es por eso que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, se mostró disconforme con la decisión del gobierno entrante.

“Si bien en Sonami no compartimos la decisión de que el Ministerio de Minería quede a cargo de un biministro , dada la magnitud de temas prioritarios pendientes, esperamos que la definición del Presidente electo José Antonio Kast logre una conducción adecuada de esta cartera para avanzar en la agenda de desafíos que requiere un sector clave para el desarrollo del país”, arremetió Riesco.

Añadió que se necesita “una política minera clara y ejecutable: agilizar y dar mayor certeza jurídica a la tramitación de proyectos, resguardando los estándares ambientales y de seguridad; avanzar en medidas concretas para la pequeña y mediana minería, incluyendo la revisión del umbral que hoy limita su desarrollo y la modernización del régimen de patentes y concesiones, evitando distorsiones y entregando señales adecuadas a la inversión”.

Montt causó buena impresión en el sector minero dada su trayectoria en la industria. Fue parte durante 11 años en BHP y hasta la fecha ocupaba el cargo de CEO en Los Andes Copper, empresa que lidera el proyecto Vizcachitas en la Región de Valparaíso.

Por su parte, el presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, esbozó que “esta era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía”.

“Lamentamos que un profesional agrónomo maneje nuestra minería” , señaló.

“Hoy la minería, siendo nuestra imagen país; siendo la actividad productiva que más recursos aporta a las arcas fiscales, es de segunda categoría. No cuestiono las capacidades de Daniel Mas, biministro de Economía y Minería a partir del 11 de marzo; el tema es el conocimiento del sector, tanto para aumentar la productividad, mantener la competitividad; y además, atraer inversionistas para el sector”, concluyó Viera.