Gremios valoran que Tornel llegue a la presidencia de la CMF y delinean los desafíos del organismo en el futuro gobierno

Los gremios ligados a las industrias que fiscaliza la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) valoraron positivamente que en el futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast sea la actual comisionada, Catherine Tornel, quien llegue a la presidencia del organismo.

Desde la Asociación Retail Financiero señalaron que “se trata de una destacada profesional, con gran trayectoria en el ámbito regulatorio del mercado financiero. Tiene un amplio conocimiento de los distintos subsectores del mercado”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), Luis Alberto Letelier, comentó que ven “positivamente su nombramiento. Conocemos bien su trayectoria y su labor desde su etapa como coordinadora de mercado de capitales, donde hizo esfuerzos importantes y trabajó muy coordinadamente con el Consejo Consultivo de la época para proponer cambios relevantes para el desarrollo de mercado de capitales”.

A su vez, la directora ejecutiva de FinteChile, Josefina Movillo, afirmó que desde el gremio felicitan el nombramiento de Tornel. “Creemos que una comisionada con su formación, que ya conoce la lógica del regulador y que en el pasado lideró la coordinación del mercado de capitales en el Ministerio de Hacienda, podrá tomar las riendas de la institución con gran rapidez y profundo conocimiento”, sostuvo.

En tanto que Alvaro Barriga, gerente corporativo de legal y relaciones institucionales de nuam, estimó que Tornel “tiene una experiencia técnica robusta y un amplio conocimiento institucional, lo que permite dar proyección y estabilidad a la agenda de fortalecimiento del mercado de capitales en Chile, consolidando el trabajo que ha venido desarrollando el regulador”.

Mientras que el gerente general de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC), Juan Carlos Spencer, aseguró que este nombramiento “es una muy buena señal. Quiere decir que se valora gente con trayectoria y conocimiento del mercado”.

Desde los gremios que agrupan a los bancos y a las compañías de seguros declinaron hacer comentarios.

Lo que viene

Respecto de los desafíos que enfrentará la CMF en el futuro gobierno, el Retail Financiero estima que “así como en el último tiempo la CMF se puso como desafío el desarrollo de mercado, en la próxima etapa debiera poner énfasis en los temas de regulación prudencial para responder de mejor manera a los cambios y dar mayor estabilidad financiera a los actores del mercado. Además, impulsar la coordinación regulatoria de cara a otras agencias del Estado. Deberá supervigilar y hacerse parte en las acciones regulatorias de otras agencias del Estado que incidan en el mercado financiero”.

Desde la Acafi señalan que “el desafío central es fortalecer un marco regulatorio proporcional, una fiscalización efectiva y una correcta coordinación con otras autoridades (UAF, Agencia de Protección de Datos, ANCI, entre otras). También es fundamental el desarrollo de mercado”.

Barriga cree que “hay una oportunidad para fortalecer la infraestructura de mercado, contribuyendo a desarrollar un mercado de capitales más profundo y líquido, sentando las bases para que de una vez Chile se transforme en un Hub financiero”.

Por su parte, el gerente general de la BEC considera que “el gran desafío que enfrenta la CMF en el futuro gobierno es reactivar el mercado de capitales. Esto es una condición necesaria para el desarrollo del país”.

La directora ejecutiva de FinteChile agrega que “la CMF cumple un rol clave en la estabilidad, confianza y modernización del sistema financiero, y creemos que su liderazgo será especialmente relevante en esta etapa, marcada por la implementación de nuevos marcos regulatorios y el avance de la transformación digital”.

Fuera de los gremios y el mercado, el socio Líder de Riesgo Financiero y Asuntos Regulatorio en Deloitte, Jorge Cayazzo, afirma que “un desafío a destacar es la necesidad de fortalecer la gobernanza y el funcionamiento de la CMF”, así como lograr “mayores niveles de holgura presupuestaria”.

Cayazzo piensa que también lo es “asegurar que las iniciativas regulatorias sean funcionales a la realidad y desafíos domésticos, de modo que no se adopten innecesariamente estándares internacionales que no se ajustan a las necesidades del país y cuya implementación tiene más costos que beneficios tanto para los bancos como para la propia CMF”.

El foco de la entidad

Respecto de qué medidas esperan que concentren el foco de la institución en los próximos cuatro años, desde el Retail Financiero mencionan “la inclusión financiera y combate al crédito informal”, para lo que a su juicio se requiere “un proceso de evaluación y perfeccionamiento de los algoritmos de cálculo de la Tasa Máxima Convencional (TMC)”.

En Acafi esperan que se prioricen “cambios que modernicen la industria y que se establezca un marco regulatorio adecuado, basado en la eficiencia y en la proporcionalidad de los distintos actores del mercado. Es clave incentivar la inversión y el desarrollo de la industria con la consecuente protección a los inversionistas”.

Luis Alberto Letelier recuerda que también han propuesto “que se promuevan cambios a la regulación vigente que permitan separar adecuadamente los roles de administradores de fondos y gestores de inversiones”. Además señala que han “planteado cambios a la tributación de los instrumentos que se transan en bolsa”, así como “eliminar la TMC para ciertos financiamientos”.

En tanto, el gerente general de la BEC dice que “uno de los grandes perjuicios al mercado de capitales es el ahogamiento regulatorio al que están sometidos todos los actores. La carga regulatoria se ha traducido en mayores costos y reducción del mercado”.

Spencer añade que “es necesario equiparar regulación, internacionalizar el peso y eliminar las fricciones, como el impuesto a las ganancias capital”.

Temas de industria

Sobre cuáles son los proyectos o iniciativas clave que están en la agenda de la CMF y que se relacionan con la industria de cada gremio consultado, el Retail Financiero indica que “uno de los importantes temas pendiente que se debe resolver en formar urgente es la regulación de las cuotas comercio sin interés y sin consentimiento del emisor”.

El gremio también habla de “reevaluar el nuevo algoritmo de cálculo del pago mínimo de las tarjetas de crédito”, y que “es necesario impulsar cambios en la normativa dictada por la Subtel sobre prefijos”, así como perfeccionar temas relacionados a la ley de fraudes.

En paralelo, Movillo recuerda que está cerca la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas. “Debe ser una prioridad de Estado: rápida, transparente y neutral. Retrasos, sesgos o interrupciones solo debilitarían la confianza en la reforma y harían perder a Chile la oportunidad de consolidarse como referente regional”, sostiene.

Finalmente, la directora ejecutiva de FinteChile manifiesta que “otro de los grandes desafíos que enfrentará la CMF es conducir la conformación del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (servicios fintech)”, y “la coordinación institucional con las nuevas autoridades del sector financiero”.