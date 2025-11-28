BLACK SALE $990
    Grupo Bice reporta resultados al tercer trimestre tras fusión con Security

    La compañía tuvo una utilidad atribuible a propietarios de $196.332 al cierre de septiembre de este año, con un retorno sobre el capital promedio (ROAE) de 13,7%.

    Pulso de La Tercera

    La entidad financiera resultante de la fusión entre Bicecorp y grupo Security: grupo Bice dio a conocer sus resultados al tercer trimestre.

    La compañía tuvo una utilidad atribuible a propietarios de $196.332 al cierre de septiembre de este año, con un retorno sobre el capital promedio (ROAE) de 13,7%, equivalente a un aumento de 35,8% respecto de septiembre de 2024.

    Este favorable desempeño se explica por el crecimiento en el resultado de Banco Bice y por la inclusión de los resultados de grupo Security y sus filiales desde su toma de control formal, el 1 de marzo de 2025, ajustados por la participación que Bice mantuvo en grupo Security durante el año, dijo la compañía en un comunicado.

    El gerente general de Bice, Juan Eduardo Correa, destacó que “los resultados obtenidos confirman que estamos avanzando favorablemente en la integración de dos organizaciones, sin perder foco en lo esencial: seguir creciendo y fortalecer cada una de nuestras líneas de negocio. Estamos convencidos que la fusión en marcha nos permitirá ampliar nuestras capacidades y competir con más fuerza en un mercado que exige escala, tecnología y excelencia operacional”.

    Avances en la fusión

    En particular, el tercer trimestre estuvo marcado por avances en el proceso de integración entre ambas instituciones. Entre ellas se cuentan la fusión legal de los dos grupos el 1 de septiembre y la autorización por parte de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) para concretar la integración legal de Banco Bice y Banco Security, que se materializó el 1 de noviembre.

    También se anunció que Bice será la marca matriz para los negocios del nuevo grupo y la acción del grupo (nemotécnico BICE) entró al Índice General de Precios de Acciones (S&P/CLX IGPA), indicador que agrupa a las principales empresas chilenas listadas en la Bolsa de Santiago que cuentan con una presencia bursátil superior a 25%.

    Desempeño de los bancos

    El Banco Bice alcanzó una utilidad de $113.538 millones a septiembre de 2025, un 5,6% mayor que el mismo periodo del año anterior, con un ROAE de 15,7%. El avance se explica por un mayor margen de interés y un incremento en los ingresos por comisiones, señala el comunicado.

    Las colocaciones totalizaron $9.095.506 millones, creciendo 6,7% en doce meses, con dinamismo en la cartera comercial, de consumo e hipotecaria, añade.

    Por su parte, Banco Security registró una utilidad de $62.738 millones afectado por un menor margen de interés ante mayores costos de financiamiento, aunque las colocaciones crecieron 3,1% interanual impulsadas por créditos hipotecarios y comerciales.

    En el negocio asegurador, Bice Vida obtuvo una utilidad de $44.131 millones. Las primas crecieron 39,2% interanual, impulsadas por un alza en la venta de rentas vitalicias, con una participación de mercado de 9,1% en prima total y 12,2% en rentas vitalicias.

