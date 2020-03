Hacienda alista medidas por crisis y Banco Central sale a reforzar liquidez en pesos y dólares

El escenario es complejo. El coronavirus sigue expandiéndose por el mundo, y en Chile ya van 33 contagiados y 2 mil personas en cuarentena. Ese efecto ya se está sintiendo en la actividad económica, puesto que se han suspendido eventos masivos como recitales, partidos de fútbol y seminarios. Todo esto tendrá efectos en la ya alicaída actividad económica.

Por esta razón, los ministerios de Hacienda y Economía trabajan en planes para hacer frente a las distintas fases que pueda tener esta enfermedad y su eventual impacto en la actividad.

Un primer paquete de medidas sería anunciado el sábado por el Presidente Sebastián Piñera, quien abordarla distintos márgenes de acción que el gobierno está preparando para contener la expansión del virus COVID-19.

En lo económico, el primer plan consistiría en aliviar la situación financiera que están teniendo las pymes ligadas al comercio y turismo. Y que dada la situación actual podrían acrecentarse. Esto considerando que al suspender y recomendar no asistir a espacios concurridos, estos pequeños empresarios verán afectados sus ingresos y, por ende, su flujo de caja se verá limitado para poder mantener en marcha su negocio.

Así, entre las opciones que baraja el Ejecutivo se encuentra ampliar el plan que se puso en marcha para ayudar a las pymes afectadas por los actos de delincuencia provocados por el estallido social. Entre ellas está el postergar la Operación Renta 2020 para este segmento de empresas. Otra medida bajo análisis es darle facilidades para el pago del IVA estableciendo un tratamiento diferido. También entregarle mayores recursos a Fogape. Esto les daría mayor liquidez de corto plazo. Otro de los anuncios iría por el lado de flexibilizar el acceso al crédito o bien reprogramar las deudas.

Otras medidas

Pero estas propuestas no serían las únicas que está trabajando Hacienda, ya que también se tiene considerado un plan si es que la propagación de coronavirus llega a fase 4 (cuarentenas masivas). Para esta etapa, el plan consideraría subsidios directo focalizados a trabajadores independientes o pymes. También se tiene como “carta” el cambiar los parámetros del Mecanismo de Estabilización de los Combustibles (Mepco) y con ello traspasar más rápidamente la baja del petróleo a los consumidores.

La planificación del Ejecutivo está siguiendo lo que están realizando otros países desarrollados. Italia, por ejemplo, anunció medidas por 25 mil millones de euros, mientras que España lo hizo por 14 mil millones de euros.

Banco Central

En paralelo, el BC informó la ampliación del programa de gestión de liquidez en dólares y pesos vigente. En concreto, se extenderán los programas de REPO y FX Swap hasta enero del próximo año, con el fin de facilitar la gestión de liquidez del sistema financiero local, ante el empeoramiento de las condiciones financieras de los mercados internacionales.

Así, las medidas dispuestas consideran ampliar los plazos de los REPO de 30 y 90 días vigentes, incorporando operaciones en los plazos de 7 y 180 días. Y ampliar los plazos del FX Swap de 30 días actualmente vigente, incorporando operaciones en los plazos de 90 y 180 días. En ambos casos, las operaciones a 180 días se ofrecerán hasta la primera semana de julio del presente año. Si bien esta idea estaba dentro de las opciones que barajaba el Central, la decisión de adelantarla se debió a que la situación mundial se enturbió mucho durante los últimos dos días, principalmente, en lo relacionado con la liquidez.

Más temprano, durante la presentación del documento “La Política Monetaria del Banco Central de Chile en el Marco de Metas de Inflación”, el presidente del ente rector, Mario Marcel, subrayó que “hoy en día hay muchos países que enfrentan las turbulencias globales con severas restricciones en alguno de estos planos. Afortunadamente, Chile no es uno de ellos”. No obstante, añadió más adelante en su discurso que “sería irresponsable dar la sensación de inmunidad, especialmente cuando parte de los shocks tienen origen interno. No obstante, sí se puede asegurar que el BC cuenta con las herramientas para responder nuevos desafíos que enfrente el país".