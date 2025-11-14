Histórico CEO de Walmart da un paso al costado y ya tiene reemplazante

El consejo de administración de Walmart ha elegido a John Furner, actual responsable del gigante de la distribución minorista en Estados Unidos, como próximo presidente y consejero delegado, cargo que comenzará a desempeñar a partir del 1 de febrero de 2026, cuando sucederá a Doug McMillon, quien se retirará el 31 de enero de 2026, aunque permanecerá en el consejo de la multinacional hasta la próxima junta general de accionistas para contribuir a una transición fluida.

Furner, de 51 años, que inició su carrera en Walmart en 1993, se ha desempeñado como presidente y consejero delegado de Walmart EE.UU. desde 2019, supervisando el segmento operativo más grande de la compañía y sus más de 4.600 tiendas.

En este sentido, la empresa ha indicado que tiene previsto anunciar al sucesor de John Furner como CEO de Walmart EE.UU. antes de que finalice el ejercicio fiscal 2026.

“John Furner es el líder idóneo para guiar a Walmart hacia nuestra próxima etapa de crecimiento y transformación”, afirmó Greg Penner, presidente de Walmart, destacando su trayectoria de más de 30 años en la empresa, en la que comenzó de empleado por horas, y en la que durante los seis últimos años al frente de Walmart EEUU ha liderado un periodo de rápidos cambios marcado por la aceleración digital.

Asimismo, la compañía explicó que, como en anteriores transiciones de en el máximo cargo ejecutivo, el CEO saliente permanecerá en el consejo de administración hasta junio, además de seguir siendo asesor de su sucesor hasta el final del ejercicio fiscal 2027.