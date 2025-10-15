Holding de Avianca, Gol y Wamos quiere debutar en la bolsa de Estados Unidos

Este miércoles el Grupo Abra, controlador de las aerolíneas Avianca, Gol y Wamos, anunció su interés con comenzar a transar en la bolsa de valores de Estados Unidos.

La empresa emitió un comunicado en el que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la SEC) la “intención de presentar de manera confidencial un borrador de declaración de registro en el Formulario F-1 en relación con una posible oferta pública inicial de sus acciones ordinarias en los Estados Unidos”.

Dentro de este comunicado, informó que “tanto la realización de la oferta como su calendario están sujetos a las condiciones del mercado, otros factores y la finalización del proceso de revisión por parte de la SEC". Sin embargo, la compañía esperaría poder abrirse a bolsa durante el 2026, según comentaron fuentes a Pulso.

En el 2022 que los accionistas de Avianca y la brasilera Gol habían firmado un acuerdo para crear un nuevo grupo de transporte aéreo, que se tradujo en el nacimiento de Abra Group Limited.

Desde ese año que el holding barajaba el desafío de abrirse a bolsa en Wall Street, pero se retrasó con la entrada de Gol al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para su reorganización judicial. Dicho proceso finalizó en junio de este año.

Además, entre las ambiciones de Abra, el holding busca seguir incorporando aerolíneas al grupo. El año pasado sumaron a la española Wamos. También intentaron fusionar a Gol con otra aerolínea brasileña, Azul. Sin embargo, se descarto de momento ya que dicha empresa aún está en reorganización bajo el Capítulo 11.