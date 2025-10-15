SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Holding de Avianca, Gol y Wamos quiere debutar en la bolsa de Estados Unidos

Desde la creación de Abra Group en 2022 que se barajaba la opción de abrirse a bolsa. Sin embargo, el proceso de postergó por la reorganización judicial de Gol, que finalizó en junio de este año.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega
Avianca

Este miércoles el Grupo Abra, controlador de las aerolíneas Avianca, Gol y Wamos, anunció su interés con comenzar a transar en la bolsa de valores de Estados Unidos.

La empresa emitió un comunicado en el que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la SEC) la “intención de presentar de manera confidencial un borrador de declaración de registro en el Formulario F-1 en relación con una posible oferta pública inicial de sus acciones ordinarias en los Estados Unidos”.

Dentro de este comunicado, informó que “tanto la realización de la oferta como su calendario están sujetos a las condiciones del mercado, otros factores y la finalización del proceso de revisión por parte de la SEC". Sin embargo, la compañía esperaría poder abrirse a bolsa durante el 2026, según comentaron fuentes a Pulso.

En el 2022 que los accionistas de Avianca y la brasilera Gol habían firmado un acuerdo para crear un nuevo grupo de transporte aéreo, que se tradujo en el nacimiento de Abra Group Limited.

Desde ese año que el holding barajaba el desafío de abrirse a bolsa en Wall Street, pero se retrasó con la entrada de Gol al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para su reorganización judicial. Dicho proceso finalizó en junio de este año.

Además, entre las ambiciones de Abra, el holding busca seguir incorporando aerolíneas al grupo. El año pasado sumaron a la española Wamos. También intentaron fusionar a Gol con otra aerolínea brasileña, Azul. Sin embargo, se descarto de momento ya que dicha empresa aún está en reorganización bajo el Capítulo 11.

Lee también:

Más sobre:EmpresasTransporteAerolíneasAviancaGolAbra GroupBolsa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Asociaciones de funcionarios del Congreso activan arremetida contra Ossandón por proyecto de reforma de “supersueldos”

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo

Republicanos respalda la AC anunciada por la UDI en contra del ministro Pardow por error en cuentas de luz

Apoyo de Morel a Undurraga agudiza carrera en el barrio alto: Schalper también consiguió un video

Joaquín Lavín León enfrenta audiencia de desafuero este jueves: Fiscalía lo acusa de emitir facturas falsas al Congreso

EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Asociaciones de funcionarios del Congreso activan arremetida contra Ossandón por proyecto de reforma de “supersueldos”
Chile

Asociaciones de funcionarios del Congreso activan arremetida contra Ossandón por proyecto de reforma de “supersueldos”

Republicanos respalda la AC anunciada por la UDI en contra del ministro Pardow por error en cuentas de luz

Apoyo de Morel a Undurraga agudiza carrera en el barrio alto: Schalper también consiguió un video

EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras
Negocios

EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras

Holding de Avianca, Gol y Wamos quiere debutar en la bolsa de Estados Unidos

Los argumentos de la CNE para explicar el error metodológico que impactará en las cuentas de la luz

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Coquimbo Unido amplía el marco para su fiesta: aumenta aforo para recibir a Colo Colo
El Deportivo

Coquimbo Unido amplía el marco para su fiesta: aumenta aforo para recibir a Colo Colo

En vivo: Colo Colo enfrenta a Deportivo Cali por un cupo en la final de la Copa Libertadores femenina

Neymar busca su última gran oportunidad: se ofrece a dos clubes de Italia para llegar al Mundial

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo
Mundo

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo

Las dudas sobre la fase 2 del acuerdo de alto el fuego: desmilitarización de Hamas y salida del Ejército israelí de Gaza

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo