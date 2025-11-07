OFERTA ELECCIONES $990
    Industria chilena de videojuegos eleva sus exportaciones en 2025: Estados Unidos, Hong Kong e Irlanda son los principales destinos

    Desde la Asociación Gremial Chilena de Empresas de Desarrollo de Videojuegos (VG Chile) estiman que los ingresos de las empresas desarrolladoras de videojuegos ascienden a una cifra entre los US$11 millones y US$15 millones, de los cuales un 80% corresponde a exportaciones.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Hace dos semanas la principal tienda de videojuegos de PC, Steam, hizo un especial con títulos chilenos.

    Un sector que ha ido ganando terreno en los últimos años es el de las exportaciones de servicios. Durante el primer semestre de 2025, el envío de este tipo de productos consolidó su dinamismo, superando los US$1.572 millones, marcando de esta manera el mejor monto para las prestaciones al exterior registradas para un primer semestre. La cifra significó un alza de un 13,4% en relación con el mismo semestre de 2024, porcentaje equivalente a un aumento de más de US$185 millones.

    Dentro de la categoría de servicios hay un mundo de subsectores, entre ellos el de los videojuegos. Según información disponible en ProChile, en el país, “el sector de videojuegos ha crecido constantemente con una oferta exportable que se ha abierto camino internacionalmente y que incluye el desarrollo de contenidos y prestación de servicios”.

    Dentro de las plataformas están los segmentos más tradicionales como computadores y consolas, pero también los más emergentes como plataformas online y móviles, donde existen métodos de distribución directos e indirectos a través de publishers o distribuidores.

    Desde la Asociación Gremial Chilena de Empresas de Desarrollo de Videojuegos (VG Chile) precisan que “algunos referentes en Latinoamérica son Brasil, Colombia y Argentina. Chile sigue a estos países, apostando por la exportación de propiedad intelectual y servicios, dado que el mercado local es comparativamente más pequeño”.

    Además, señalan que “algunos de los principales mercados de destino para la exportación de videojuegos desde Chile son Estados Unidos, Hong Kong e Irlanda. Con empresas como Ace Team, Dual Effect y Playmestudio generando títulos originales destacados a nivel internacional, se espera que esta industria continúe creciendo y consolidándose”.

    Cifras de exportaciones

    De acuerdo a cifras de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), elaboradas a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas, entre enero y septiembre de 2025 las exportaciones de servicios de “desarrollo de videojuegos” y de “suministro de juegos en línea y de azar (online) para empresas ubicadas en el extranjero” alcanzaron los US$6.794.734.

    El año pasado, en el mismo periodo, las exportaciones fueron menores, con un total de US$5.841.221. En 2023 se alcanzaron US$6.949.567 y en 2022, US$4.014.263.

    De esta manera, el crecimiento promedio anual entre 2022 y 2025 -para el periodo enero-septiembre- es de 19,2%. En tanto, la variación entre 2024 y 2025 alcanza el 16,3%. A septiembre de este año se han exportado US$953 mil más que en el mismo periodo de 2024, lo que refleja una tendencia al alza en este tipo de servicios digitales.

    En tanto, desde VG Chile estiman que los ingresos de las empresas desarrolladoras de videojuegos ascienden a una cifra entre los US$11 millones y US$15 millones, de los cuales un 80% corresponde a exportaciones.

    niño-videojuego.jpg

    “Este es un sector en crecimiento y en vías de consolidación, por lo que esta cifra aumenta año a año a medida que las empresas desarrolladoras de videojuegos se profesionalizan y logran exportar títulos originales. Según datos aportados por ProChile, entre enero y julio de este año (2025) las exportaciones chilenas de videojuegos alcanzaron los US$5,3 millones, un 18% más que el mismo periodo del año anterior”, añaden desde el gremio.

    Las expectativas de crecimiento para este sector son positivas y desde el gremio nacional estiman que “actualmente en Chile existen más de 90 estudios y 400 profesionales dedicados al desarrollo de videojuegos, lo que da cuenta de un sector con un enorme potencial de generar proyectos de exportación con alto valor agregado”.

