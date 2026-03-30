SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Informe de FNE detalla reordenamiento del mapa de agentes de carga por fusión entre Apex y Andes Chile

    La FNE aprobó la fusión entre las dos empresas de carga marítima y aérea: Apex NL y Andes Logistics de Chile. En su informe, la agencia antimonopolios detalló que con la operación “no se superan los umbrales establecidos en la Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración Horizontales”.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    03.06.2012 - FISCALIA NACIONAL ECONOMIA - ENTRADA - PUERTA / LA TERCERA - PAGINA 68 - NEGOCIOS ON & OFF - CREDITO ANDRES PEREZ - Santiago - REGION METROPOLITANA - CHILE / PUBLICADA - - - 03 julio 2012 Fachada Fiscalia Nacional Economica Fachada Fiscalia Nacional Economica Fachada Fiscalia Nacional Economica - Santiago - Metropolitana - Chile - Andres Perez - Andres Perez RAUL LORCA

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio luz verde a la fusión entre las empresas de logística Apex NL y Andes Logistics Chile. Tras analizar la operación notificada hace tres meses, el organismo concluyó que la unión no representa un riesgo para la libre competencia, a pesar de que la nueva entidad controlará el 30% del transporte de carga marítima y el 20% del aéreo.

    La decisión se basó en un informe técnico emitido el 19 de marzo, donde se evaluó el impacto de la compra de Andes Logistics por parte del grupo Apex. Para asegurar que el mercado siga siendo competitivo, la FNE utilizó el Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), una herramienta que mide la concentración de la industria.

    El análisis de las 26 empresas que operan en el sector confirmó que, incluso con esta fusión, no se producirán efectos negativos que limiten las opciones de transporte de mercancías en el país.

    Ante esto, la FNE determinó que “no se superan los umbrales establecidos en la Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración Horizontales”, según se lee en el documento firmado por Aníbal Palma, jefe de la división de fusiones de la entidad. Eso sí, dicha operación sumó puntos en el índice al concretarse la fusión.

    Según el informe de la FNE, Andes Chile concentraba entre el 10% y 20% del segmento aéreo internacional y entre un 10% y 20% el segmento marítimo internacional. Mientras que Kuehne Nagel Chile (Grupo que concentra Apex) reunía entre un 5% y 10% y entre un 10% y 20% cada segmento, respectivamente.

    Posterior a la fusión, se identificó que en conjunto concentran un 20% del segmento aéreo internacional y un 30% del segmento marítimo internacional, mientras que la mayoría del resto de empresas del rubro concentran entre un 0% y un 5% del mercado total en ambos segmentos. Destacan South Pacific Logistics con un procentaje superior al 10% en el segmento marítimo y Cargo Net Center con DSV Air & Sea, que también concentran sobre el 10% pero del segmento aéreo.

    Quiénes están detrás

    Apex Singapore y Apex NL son sociedades constituidas en Singapur y Países Bajos. Sus actividades responden a la “prestación de servicios de logística transfronteriza y a la gestión de cadenas de suministros, integrando transporte aéreo, marítimo, ferroviario por carretera y otros medios de transporte”, de acuerdo con el documento de la FNE.

    Apex Global Logistics (NL)B.V. es una empresa de transporte, logística, cadena de suministro y almacenamiento de origen neerlandés fundada en 2001. Cuenta con presencia en países de Asia, Oceanía, Europa, Norteamérica, y con la adquisición de Andes Logistics de Chile S.A., tendría ahora participación en el mercado chileno.

    Ambas sociedades forman parte del grupo empresarial Kuehne Nagel (Kuehne + Nagel International AG-SGI) con sede en Suiza. En Chile operan a través de su filial denominada Kuehne Nagel Chile.

    Por otro lado, las partes vendedoras corresponden a la sociedad de Inversiones Tierra Colorada, donde su único accionista es Cristóbal Huidobro Cortés, quien también figura como vendedor. Asimismo, Tierra Colorada es la sociedad matriz de la empresa de logística.

    Andes Chile se dedica a entregar servicios de freight-forwarding internacional tanto aéreo como marítimo, entregando servicios integrales de coordinación y gestión para el freight-forwarding desde y hacia el país.

    Lee también:

    Más sobre:FNEAndes ChileLibre CompetenciaFusiones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el gobierno de Boric

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

    Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

    Longton (RN) enfatiza que Kast deberá evaluar continuidad de Steinert si informe del director de la PDI demuestra irregularidades

    Ministra Steinert sostiene que relación con la PDI “está perfecta” y que “no se ha debilitado por nada”

    Inmobiliaria San Antonio pide al gobierno desistir de la expropiación por megatoma ante anuncio de reversar en Colonia Dignidad

    Lo más leído

    1.
    Dirigente de gremio de los camioneros plantea con molestia que no hay razones para paralizar

    Dirigente de gremio de los camioneros plantea con molestia que no hay razones para paralizar

    2.
    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    3.
    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones

    4.
    Quiebra exportadora de frutas con deudas por $55 mil millones, tras fracasar su segundo plan de reorganización

    Quiebra exportadora de frutas con deudas por $55 mil millones, tras fracasar su segundo plan de reorganización

    5.
    Estados Unidos concentra sus activos mineros de América Latina en Brasil y Chile se ubica en el séptimo lugar

    Estados Unidos concentra sus activos mineros de América Latina en Brasil y Chile se ubica en el séptimo lugar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Comenzó el Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas y hasta cuándo dura el evento?

    Comenzó el Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas y hasta cuándo dura el evento?

    Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el gobierno de Boric
    Chile

    Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el gobierno de Boric

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Longton (RN) enfatiza que Kast deberá evaluar continuidad de Steinert si informe del director de la PDI demuestra irregularidades

    Cristalerías de Chile refuerza su directorio y vuelve a tener presencia femenina
    Negocios

    Cristalerías de Chile refuerza su directorio y vuelve a tener presencia femenina

    Informe de FNE detalla reordenamiento del mapa de agentes de carga por fusión entre Apex y Andes Chile

    Rincón tras prórroga en alza de cuentas de luz: “Nuestro esfuerzo es encontrar la fórmula que permita dar con la solución”

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna

    El “virus FIFA” que golpea al Arsenal y la postura de Thomas Tuchel tras liberar a los futbolistas: “Estoy decepcionado”
    El Deportivo

    El “virus FIFA” que golpea al Arsenal y la postura de Thomas Tuchel tras liberar a los futbolistas: “Estoy decepcionado”

    Duro golpe para Marcelo Bielsa: figura de Uruguay se pierde el Mundial tras grave lesión sufrida ante Inglaterra

    “Los All Whites hacen historia”: la prensa neozelandesa enloquece con la victoria ante la Roja

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti
    Tecnología

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Rush vuelve a la vida con sorpresiva presentación y presenta a su nueva baterista
    Cultura y entretención

    Rush vuelve a la vida con sorpresiva presentación y presenta a su nueva baterista

    Mario, Star Fox y Pikmin: Cómo Super Mario Galaxy vuelve posible un universo cinematográfico de Nintendo

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática
    Mundo

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

    Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

    La jefa de la oposición en Taiwán acepta la invitación de Xi Jinping a pesar del riesgo político

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico