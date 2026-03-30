Informe de FNE detalla reordenamiento del mapa de agentes de carga por fusión entre Apex y Andes Chile

03.06.2012 - FISCALIA NACIONAL ECONOMIA - ENTRADA - PUERTA / LA TERCERA - PAGINA 68 - NEGOCIOS ON & OFF - CREDITO ANDRES PEREZ - Santiago - REGION METROPOLITANA - CHILE / PUBLICADA - - - 03 julio 2012 Fachada Fiscalia Nacional Economica Fachada Fiscalia Nacional Economica Fachada Fiscalia Nacional Economica - Santiago - Metropolitana - Chile - Andres Perez - Andres Perez

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio luz verde a la fusión entre las empresas de logística Apex NL y Andes Logistics Chile. Tras analizar la operación notificada hace tres meses, el organismo concluyó que la unión no representa un riesgo para la libre competencia, a pesar de que la nueva entidad controlará el 30% del transporte de carga marítima y el 20% del aéreo.

La decisión se basó en un informe técnico emitido el 19 de marzo, donde se evaluó el impacto de la compra de Andes Logistics por parte del grupo Apex. Para asegurar que el mercado siga siendo competitivo, la FNE utilizó el Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), una herramienta que mide la concentración de la industria.

El análisis de las 26 empresas que operan en el sector confirmó que, incluso con esta fusión, no se producirán efectos negativos que limiten las opciones de transporte de mercancías en el país.

Ante esto, la FNE determinó que “no se superan los umbrales establecidos en la Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración Horizontales”, según se lee en el documento firmado por Aníbal Palma, jefe de la división de fusiones de la entidad. Eso sí, dicha operación sumó puntos en el índice al concretarse la fusión.

Según el informe de la FNE, Andes Chile concentraba entre el 10% y 20% del segmento aéreo internacional y entre un 10% y 20% el segmento marítimo internacional. Mientras que Kuehne Nagel Chile (Grupo que concentra Apex) reunía entre un 5% y 10% y entre un 10% y 20% cada segmento, respectivamente.

Posterior a la fusión, se identificó que en conjunto concentran un 20% del segmento aéreo internacional y un 30% del segmento marítimo internacional, mientras que la mayoría del resto de empresas del rubro concentran entre un 0% y un 5% del mercado total en ambos segmentos. Destacan South Pacific Logistics con un procentaje superior al 10% en el segmento marítimo y Cargo Net Center con DSV Air & Sea, que también concentran sobre el 10% pero del segmento aéreo.

Quiénes están detrás

Apex Singapore y Apex NL son sociedades constituidas en Singapur y Países Bajos. Sus actividades responden a la “prestación de servicios de logística transfronteriza y a la gestión de cadenas de suministros, integrando transporte aéreo, marítimo, ferroviario por carretera y otros medios de transporte”, de acuerdo con el documento de la FNE.

Apex Global Logistics (NL)B.V. es una empresa de transporte, logística, cadena de suministro y almacenamiento de origen neerlandés fundada en 2001. Cuenta con presencia en países de Asia, Oceanía, Europa, Norteamérica, y con la adquisición de Andes Logistics de Chile S.A., tendría ahora participación en el mercado chileno.

Ambas sociedades forman parte del grupo empresarial Kuehne Nagel (Kuehne + Nagel International AG-SGI) con sede en Suiza. En Chile operan a través de su filial denominada Kuehne Nagel Chile.

Por otro lado, las partes vendedoras corresponden a la sociedad de Inversiones Tierra Colorada, donde su único accionista es Cristóbal Huidobro Cortés, quien también figura como vendedor. Asimismo, Tierra Colorada es la sociedad matriz de la empresa de logística.

Andes Chile se dedica a entregar servicios de freight-forwarding internacional tanto aéreo como marítimo, entregando servicios integrales de coordinación y gestión para el freight-forwarding desde y hacia el país.