    Ingresos fiscales se recuperan y gasto público se contrae en noviembre

    La Dirección de Presupuestos informó que los ingresos en el penúltimo mes del año subieron 6,9%, mientras que el gasto público cayó 3,4%.

    Carlos Alonso 
    Carlos Alonso
    1 OCTUBRE 2025

    Los ingresos fiscales repuntaron en noviembre. Después de la fuerte caída de más de 10% que tuvieron en octubre, en el penúltimo mes del año subieron 6,9%, según reveló el informe de ejecución fiscal de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

    En el resultado del mes incidieron principalmente los componentes de rentas de la propiedad (213,8%) y los ingresos tributarios de la minería privada de 51% anual de la minería privada, empujada por un nuevo récord mensual en la recaudación del Royalty.

    También se observan incrementos en las transferencias de Codelco, imposiciones previsionales y rentas de la propiedad. Por su parte, los ingresos tributarios del resto de contribuyentes crecieron 2,1% en el mes.

    La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, resaltó que “durante todo el año hemos observado el aporte que ha significado el Royalty a la Minería en el desempeño de los ingresos”.

    De hecho, Martínez resalta que “en noviembre la recaudación por pagos mensuales por el Royalty a la Minería alcanzó un nuevo máximo de US$ 257 millones, que, si bien estuvo incidido en parte por el precio del cobre, también da cuenta de la importancia de esta nueva política para la generación de ingresos permanentes para el Fisco”, comentó la autoridad fiscal.

    Así, en el acumulado del año, los ingresos fiscales suben 5% anual. Esta alza se debe principalmente al comportamiento de los ingresos tributarios totales (5,6%). En el acumulado también inciden positivamente las imposiciones previsionales (12,8%) y las transferencias desde Codelco (24,5%).

    Con este repunte, el Dipres queda en mejor pie para cumplir con la proyección que realizaron para los ingresos fiscales. En el último informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre, Hacienda estima que los ingresos fiscales efectivos llegarían a $75.010.477 millones (22,4% del PIB), lo que implica un aumento de 6,8% real anual con respecto a 2024.

    Gasto se modera

    Por el lado del gasto público, en noviembre, el gasto presupuestario presentó una disminución de 3,4% real anual, explicado por la caída de sus dos componentes: gasto corriente y de capital (inversión).

    De acuerdo al informe de la Dipres, el gasto corriente (gasto que afecta el patrimonio neto) presentó una caída real anual de 1,0% en noviembre, impulsado por la menor ejecución de subsidios y donaciones que cayeron 12,5%, explicado principalmente por menores ejecuciones en transferencias del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y del Ministerio de Educación, que fue parcialmente compensado con el incremento del gasto en personal.

    En ese sentido, el gasto en personal registró un crecimiento real de 9,1%, donde el 56% es explicado por el Ministerio de Educación, asociado fundamentalmente al traspaso de los Servicios Educativos en Servicios Locales de Educación en implementación, que incluye dos nuevos desde julio.

    26 NOVIEMBRE 2025 MINISTRO DE ECONOMIA, NICOLAS GRAU, DURANTE LA VOTACION DE LA LEY A PRESUPUESTO 2026. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Por el lado del gasto de capital (gasto presupuestario en activos no financieros) se informó que tuvo una disminución real anual de 17% en el mes, debido a la caída de sus dos componentes. La primera de ellas son las transferencias de capital que disminuyeron 16,4% real, explicado por menores ejecuciones en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, financiamiento de Gobiernos Regionales y Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

    La inversión, en tanto, presentó una caída real de 17,8% en doce meses, que se explica en parte por una disminución en el flujo de pagos del mes en proyectos del Ministerio de Obras Públicas, que sin embargo acumulan un crecimiento de 2,8% acumulado en el año y también por una menor ejecución del Ministerio de Salud.

    En el acumulado del año, el gasto público acumula un alza de 3%. La última proyección de Hacienda para el 2025 es de 2,6%.

    Martínez explica que “durante todo el año hemos enfocado nuestros esfuerzos en gestionar la ejecución presupuestaria, permitiendo contener el crecimiento del gasto sin descuidar componentes relevantes como lo son la inversión pública. Prueba de esto es que, al penúltimo mes del año registramos una moderación en la expansión del gasto mientras que la inversión anotó su ejecución más alta en seis años”, que es de 68,8%.

    En cuanto al avance de la ejecución fiscal se informó que se ha ejecutado un 89,3% de la Ley de Presupuestos aprobada para el año. Esta se desglosa en un avance de 92,1% del gasto corriente -que incluye los desembolsos destinado a personal, subsidios y donaciones, y prestaciones previsionales y de un 74,3% del gasto de capital -compuesto por inversión y por transferencias de capital.

