Ganancias trimestrales de Tesla crecen debido al aumento de los precios

Tesla reportó este miércoles un aumento de su ganancia trimestral, ya que una serie de alzas de los precios de sus vehículos más vendidos ayudó a compensar los desafíos de producción, lo que hacía subir sus acciones un 4% en las operaciones tras el cierre del mercado regular.

“Con cada una de las fábricas de Fremont y Shanghái logrando sus meses de producción más altos de la historia y el crecimiento de las nuevas fábricas, estamos enfocados en un segundo semestre de 2022 que rompa récords”, dijo Tesla en un comunicado.

La empresa señaló además que ha convertido aproximadamente el 75% de sus compras de bitcóin en moneda fiduciaria, lo que añadió US$ 936 millones de efectivo a su balance.

La compañía ha subido los precios de sus automóviles varias veces este año para hacer frente a los mayores costos del litio, que se usa en las baterías, del aluminio y otras materias primas. Sin embargo, el presidente ejecutivo, Elon Musk, ha dicho que Tesla bajará los precios cuando se enfríe la inflación.

Musk también ha dicho que las nuevas fábricas de Tesla en Texas y Berlín estaban luchando para acelerar la producción, llamándolas “gigantescas hogueras de dinero” que están perdiendo miles de millones de dólares. El empresario señaló además que tenía “un súper mal presentimiento sobre la economía” en junio e inició despidos.

En tanto, con respecto a los ingresos, la firma incumplió con las estimaciones de Wall Street, ya que tuvo problemas para satisfacer la demanda de autos eléctricos debido al cierre temporal de su fábrica de Shanghái y a las dificultades de producción en las nuevas plantas.

Los ingresos totales cayeron a US$ 16.930 millones en el segundo trimestre, desde los US$ 18.760 millones del mismo periodo del año anterior, lo que puso fin a una racha de ventas récord en los últimos trimestres. De acuerdo a Reuters, los analistas esperaban una facturación de US$ 17.100 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

Por otra parte, de acuerdo a Bloomberg, el fabricante con sede en Austin, Texas, dejó sin cambios su previsión de producción de un 50% de crecimiento medio anual “en un horizonte de varios años”, una señal de confianza en que podrá recuperar la producción perdida en la segunda mitad del año.

Las acciones de Tesla subieron hasta un 4,8%, hasta los US$ 778, en las operaciones ampliadas del mercado tras el anuncio de los resultados. Las acciones habían caído un 30% este año hasta el cierre del miércoles en Nueva York.

Tesla había dicho previamente que había entregado 254.695 vehículos en todo el mundo en el trimestre, un 27% más que en el año anterior, pero por debajo de su récord del primer trimestre de 310.048. Fue la primera vez en dos años que la empresa no logró aumentar las entregas de vehículos con respecto al trimestre anterior.