El sector turismo ha sido uno de los más afectados por la crisis sanitaria que ha provocado el Covid- 19. El impacto del cierre de las ciudades y la prohibición o mayores restricciones para el ingreso de extranjeros afectó con creces a esta industria y su entorno.

Un reflejo de ese impacto queda de manifiesto en el catastro de inversión del sector turístico e inmobiliario de segunda vivienda/resort con fines turísticos, que incluye proyectos en ejecución y estudio por un valor igual o superior a US$ 3 millones. De acuerdo con el informe elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), esta inversión alcanzó a US$ 704,7 millones a junio de 2021, el menor monto registrado desde que se inició el catastro en 1994.

La medición considera la inversión en complejos inmobiliarios abiertos a terceros, donde existen ciertos atractivos o servicios turísticos o de entretención como canchas de golf, restaurantes, salones, entre otros, junto a departamentos privados.

El resultado representa una baja del 25,4% respecto de igual período de 2020, y una caída del 18,4% en comparación con diciembre del año pasado. De esta manera, el catastro registra una marcada desaceleración desde el 2015, la cual se ha acentuado en los últimos años, llegando el sector a invertir un cuarto de lo registrado en 2013, año en el cual se alcanzaron los niveles más altos de inversión del sector, con alrededor de US$ 3.000 millones.

Pero no sólo la pandemia es lo que está detrás de este freno en las inversiones, sino que también el factor del estallido social y la actual incertidumbre política, plantean en el sector.

FOTOS PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA

Tomás Sahli, presidente de la Comisión de Turismo de la CNC, sostiene que para que se recupere la inversión, primero tienen que mejorar las cifras de turistas. “Tenemos una capacidad instalada para recibir a los visitantes que todavía no vuelve a niveles prepandemia. Mientras eso no pase, no habrá una recuperación en la inversión”, dice, y añade que “los proyectos de construcción se paralizaron ante las restricciones de movilidad y, por otro lado, ha sido justamente el sector turismo el que más ha sufrido durante esta pandemia, con pérdidas nunca vistas y que afectan fuertemente las decisiones de inversiones futuras”.

¿Qué es lo que afecta más? Sahli apunta que los temas internos políticos son los que tienen mayor impacto en las decisiones de inversión, porque tienen incidencia en el largo plazo. “Los procesos políticos internos nos están dejando atrás en cuanto a la recuperación en el mundo. Estamos esperando saber cuáles serán las reglas del juego”.

Si bien afirma que la pandemia ha impactado en el menor flujo de visitantes, “hay una mayor certeza de que pasará en algún momento”.

En el desglose de las cifras se muestra que del total catastrado, el 57,4% de la inversión, lo que equivale a US$ 404,7 millones, corresponde a proyectos en etapa de construcción o ejecución, mientras que el restante 42,6% (US$ 300 millones) se encontraba en etapa de estudio al cierre del primer semestre de este año.

Asimismo, en la segunda mitad de 2020 se observó una leve aceleración en la entrada de nuevas iniciativas por un monto de US$ 47 millones y en el primer semestre de este año se contabilizaron nuevos proyectos por un monto menor de US$ 21 millones, lo cual representa el 3% del total catastrado y donde solo el 14% del monto se encuentra en ejecución y el restante en estudio.

La cifra de entrada de proyectos nuevos durante el primer semestre fue un 55,3% menor que la inversión en nuevos proyectos registrada en la segunda mitad de 2020 y un 24% superior a lo ingresado en la primera mitad del año pasado.

Composición sectorial y por región

De acuerdo con el informe, el sector hotelero lidera la inversión con el 69% del monto total catastrado a junio de 2021 (US$ 485 millones), seguido por proyectos integrales de hotel y casinos con el 18% (US$ 127 millones), mientras el grupo inmobiliario de segunda vivienda/resort con fines turísticos representa el 11% del total (US$ 75 millones). El restante 2% de la inversión corresponde a otros proyectos de turismo, entre los que se incluyen centros de eventos, parques, centros gastronómicos, con un monto de US$ 17 millones.

En cuanto a la distribución regional, lideran los proyectos multirregionales (planes de grupos hoteleros que se realizan en más de una región), contabilizando US$ 247 millones a junio de 2021. De esta manera, representan el 35,1% del monto total y experimentan una baja del 11,2% respecto a igual período de 2020 y una caída del 9,9% versus diciembre del mismo año.

Por región propiamente tal, Valparaíso tuvo una inversión de US$ 201 millones, registrando un alza del 28,8% respecto del catastro de junio 2020 y un nulo crecimiento en relación a diciembre. Le sigue la Metropolitana, con un monto de US$ 143 millones, pero es casi la mitad de lo registrado hace un año. El monto muestra una caída del 64,3% respecto a junio de 2020 y una baja del 49,8% en relación a diciembre del mismo año. Más atrás está Coquimbo, que alcanzó los US$ 47,5 millones a junio de 2021 y Los Ríos y Los Lagos, con un total deUS$ 44,2 millones.

Lo que viene

Las perspectivas que tiene Sahli no son positivas para el corto y mediano plazo. Dice que espera equivocarse con sus expectativas, pero dado que la capacidad instalada está lejos de coparse, debido a las restricciones vigentes, especialmente para los turistas extranjeros, es poco probable que existan nuevos proyectos de inversión. Por esto, el dirigente gremial pide que se aplique el mismo trato a los turistas extranjeros que a los chilenos, en el sentido de que si cuentan con sus vacunas al día puedan entrar con menor dificultad. En este contexto, enfatiza que “la reconstrucción y reactivación del sector es un imperativo, ya que empleaban a cerca de 650 mil personas antes de la pandemia y hoy llegan a 496 mil, es decir un 25% menos”.