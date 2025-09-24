Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura

Las declaraciones de Javier Etcheberry siguen generando reacciones. El exdirector del SII dijo el fin de semana a Pulso que, si bien era partidario de abrir las cuentas bancarias para que el SII tuviera acceso, ahora se mostró un poco más reacio por las posibles filtraciones que se podían producir.

“Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si es que se pueden producir estas filtraciones. Lo encuentro de la mayor gravedad”, dijo en la entrevista.

Sus dichos incomodaron a La Moneda -que impulsa un proyecto de Ley de levantamiento del secreto bancario-, generaron la respuesta del SII que criticó a Etcheberry y también entraron en la carrera presidencial. Ayer Evelyn Matthei abordó este tema y hoy fue el turno de Jeannette Jara.

Qué dijo Jeannnete jara sobre Etcheberry y secreto bancario Andres Perez

La candidata del oficialismo, quien trabajó durante mucho tiempo en el SII, dijo que había que aclarar varias cosas y que la primera de ellas es que no esa no es una labor del organismo.

“El levantamiento del secreto bancario es para la persecución del crimen organizado, de la corrupción, o sea, de delitos penales. Porque hoy día Impuestos Internos ya tiene facultades para levantar el secreto bancario que están contenidos en el Código Tributario. Entonces, como que se cruzaron dos líneas que no tienen mucho que ver”, dijo Jara en entrevista con T13 Radio.

“Lo que no está dentro de esto, ¿cierto?, o lo que se quiere facilitar, más bien dicho, porque está, pero tiene un largo camino, es los delitos de corrupción, el crimen organizado, el lavado de activos, y eso lo hace la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero”, sostuvo.

En esa línea, enfatizó que el organismo tiene acción penal en delitos tributarios exclusivamente.

Mall de Cencosud en Vitacura

En su entrevista con el programa Mesa Central, Jeannette Jara abordó otros temas económicos como el de los permisos para ejecutar proyectos de inversión y adelantó que en su eventual futuro gobierno quiere reducir los tiempos en un tercio más a los que promete la nueva ley aprobada en julio pasado.

En esa materia, la candidata fue consultada sobre la preocupación y los reparos de la Conadi al nuevo Mall de Cencosud en Vitacura debido a una posible afectación a comunidades indígenas. El órgano identificó la necesidad de georreferenciar la ubicación de la Ruka de a Asociación Dhegñ-Winkul e incluso la celebración de una ceremonia (“Trafquintun”).

Vitacura y Huechuraba cuestionan nuevo mall de Cencosud, Fotos referenciales: Cencosud.

Aunque la candidata reconoció que no estaba demasiado interiorizada sobre ese proyecto en particular, de igual modo afirmó que “no sé qué tanto le podría costar al mall hacer una ceremonia”.

Consultada sobre la condición de Estado laico que tiene Chile, y si lo es solo para algunas religiones, Jara lo aclaró de este modo.

“Lo que pasa es que esto no es una religión, entiendo yo, es una cosmovisión, que es distinto. Pero de todas maneras entiendo el punto, tendría que verlo más a profundidad para poder opinarlo más de fondo”, cerró.