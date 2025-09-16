SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Sindicatos de la banca piden cambiar la ley para reponer el feriado bancario eliminado por la CMF

La Confederación de Sindicatos bancarios concurrió por la tarde de este martes a la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer sobre los efectos de la Ley Fintech.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
05 Marzo 2009. Tematica de Tramites bancarios, entrega de Bono y gente en banco. Fotos: Rolando Morales C. - Santiago - REGION METROPILITANA - CHILE - Rolando Morales C. - Rolando Morales C. ROLANDO MORALES

Como una extralimitación de sus facultades, calificó la Confederación de Sindicatos Bancarios la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que puso en práctica la eliminación del feriado bancario que contenía la Ley Fintech.

En mayo pasado, la CMF puso en consulta la normativa referida a los canales de atención al público de las empresas bancarias, conforme a las modificaciones introducidas por la Ley Fintech en 2023 que eliminaba dicho día. A principios de agosto, el regulador emitió la regulación definitiva.

En su presentación ante la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Luis Mesina, secretario general de la confederación bancaria, señaló que “la CMF no tendría facultades para obligar a los bancos a abrir el día 31 de diciembre”.

Según el dirigente, la normativa está afectando un derecho fundamental, por lo que pidió reponer el derecho hoy extinto mediante un proyecto de ley o la modificación de la Ley Fintech.

El gremio, que agrupa a distintos sindicatos de diversos bancos del país, sostuvo que la norma afecta a 60.000 trabajadores de instituciones financieras del país.

Mesina explicó que “los órganos del Estado deben someter su actuar a las normas de la Constitución y estar en plena conformidad, es decir, hacer sólo lo que la ley los mandata, sin embargo la Comisión para el Mercado Financiero se extralimitó en sus facultades al abrir el debate respecto de la modificación de la jornada laboral”.

En esa línea, el dirigente señaló que el artículo 7 de la Constitución “establece que ninguna autoridad puede atribuirse derechos que no le hayan sido conferidos por la Constitución ni por las leyes. Un órgano de carácter administrativo, como es la Comisión para el Mercado Financiero, debe limitarse y remitirse al cumplimiento de la norma y no pretender que por la vía de disposiciones de carácter administrativo modificar derechos que están contemplados en el ordenamiento jurídico”.

Junto con ello, Mesina señaló que la normativa en cuestión “fue redactada por tecnócratas de la Comisión del Mercado Financiero, desconociendo absolutamente todo lo que es la trayectoria del sistema bancario”.

Por último, señaló que “estamos a tres meses de fin de año, bastaría con un dictamen del director o directora del trabajo que pudiera emitir un pronunciamiento para resolver el problema por este año, y también entendemos que la senadora Rincón presentó una iniciativa para reponer la ley firmada por cinco senadores de la República”.

Más sobre:Ley FintechRegulaciónFeriado BancarioCMF

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Karina Milei desiste de medida cautelar por audios filtrados: “No afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar”

Robo en Labocar: Carabineros confirma tres detenidos tras allanamientos en 11 domicilios de la Región Metropolitana

Detienen a sujeto por intento de atropello a carabinera en las inmediaciones del Aeropuerto de La Serena

Informe alerta que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB

Impugnación a la candidatura senatorial de Ximena Rincón desata guerra entre los comandos de Matthei y Jara

Multa y voto extranjero: diputados PS deponen su rebelión y anuncian apoyo a acuerdo por reformas electorales

Lo más leído

1.
La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

2.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

3.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

4.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

5.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Servicios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Robo en Labocar: Carabineros confirma tres detenidos tras allanamientos en 11 domicilios de la Región Metropolitana
Chile

Robo en Labocar: Carabineros confirma tres detenidos tras allanamientos en 11 domicilios de la Región Metropolitana

Detienen a sujeto por intento de atropello a carabinera en las inmediaciones del Aeropuerto de La Serena

Impugnación a la candidatura senatorial de Ximena Rincón desata guerra entre los comandos de Matthei y Jara

Informe alerta que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB
Negocios

Informe alerta que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB

Comisión de Hacienda de la Cámara aprobaría este miércoles proyecto de subsidio al empleo

Sindicatos de la banca piden cambiar la ley para reponer el feriado bancario eliminado por la CMF

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas
Tendencias

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Copa Libertadores: Racing da el primer golpe en casa de Vélez y pone medio pie en semifinales
El Deportivo

Copa Libertadores: Racing da el primer golpe en casa de Vélez y pone medio pie en semifinales

Deslucido estreno: dos penales de Mbappé permiten la remontada de Real Madrid ante Marsella en la Champions

Con un encuentro incluido: la divertida respuesta del Mono Sánchez tras la frase del Presidente Boric

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025
Cultura y entretención

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

Incluye una “versión insólita”: Fito Páez sorprende en su sesión Tiny Desk

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025

Karina Milei desiste de medida cautelar por audios filtrados: “No afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar”
Mundo

Karina Milei desiste de medida cautelar por audios filtrados: “No afecta la Seguridad Nacional ni la intimidad familiar”

Comunidad Palestina de Chile emplaza al gobierno a pasar a “acciones concretas” tras informe de investigadores de la ONU que acusa a Israel de genocidio

Trasladan de urgencia al hospital al expresidente brasileño Jair Bolsonaro

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse