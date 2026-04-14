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    Jefa de la Subrei dice que está optimista por resultado de negociaciones comerciales con Estados Unidos

    La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó que ve un interés de avanzar por parte de los negociadores estadounidenses.

    Por 
    Patricia San Juan

    La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, se mostró optimista del resultado de las conversaciones técnicas que se están llevando a cabo con su contraparte en Estados Unidos, en el marco de la tercera ronda de negociaciones para fortalecer la relación económica y comercial bilateral.

    “Ahora, en este momento que estoy hablando, tenemos un equipo técnico de la Subrei y de Hacienda en Washington. La tercera ronda de negociación presencial, la última ronda fue en julio, lo que es una buena noticia, que nosotros asumimos el 11 de marzo y ya, un poquito más de un mes, ya estamos sentados a negociar”, dijo en entrevista con T13 Radio.

    La jefa de la Surei destacó que “soy optimista porque veo, yo estuve con el embajador Jamieson Greer, que es mi contraparte directa en el USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos), que es la Subrei en Estados Unidos, y lo conversamos políticamente, porque ahora están los técnicos, y veo un interés en avanzar”.

    Precisó que “claramente, para nosotros, como se lo dije, no nos vamos a involucrar en las razones del 10% (de arancel), que no solo es para Chile, es global, es global para todo el mundo, pero sí estamos buscando en esta negociación excepciones arancelarias en los productos estratégicos de nuestra canasta exportadora, y en eso vamos a ser muy directos en esta negociación”.

    Foto: AtonChile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Productos estratégicos

    Estévez indicó que hay que proteger a sectores sensibles locales. Al respecto afirmó que “la política exterior chilena en este gobierno está basada en la defensa de los intereses de Chile, y ese es el marco en el que nos vamos a jugar, y específicamente en la negociación arancelaria, tenemos un sector exportador, en el que exportamos salmón, frutas, vino, carnes, pollo, que son complementarios con Estados Unidos”.

    Añadió que hay productos en los no se está en competencia con Estados Unidos, por lo tanto, dijo lo que se busca son excepciones arancelarias en esos productos estratégicos.

    La jefa de la Subrei recordó que las negociaciones se dan bajo un acuerdo de no divulgación de la información, pero afirmó que efectivamente ya se está en las rondas finales y que ya al cierre de esta ronda quizás podrá comentar más.

    En este sentido señaló que “voy a estar conectada día a día con el equipo negociador, porque finalmente ellos son los técnicos, pero esto también es política, y mi rol es político”.

    Consultada respecto de qué ha sido lo más complejo de negociar indicó que son las solicitudes respecto a posibles cambios legales en Chile, así como temas que están incluidos en la Constitución.

    Estévez señaló que para las inversiones se pide certezas jurídicas en la estructura tributaria, es decir, invariabilidad tributaria, ya que son proyectos de largo plazo.

    En este tema recordó que el gobierno está planteando implementar un nuevo DL 600, mecanismo mediante el cual se establece un contrato entre el Estado y los grandes proyectos de inversión a cambio de invariabilidad tributaria.

    Más sobre:Comercio exteriorAcuerdos comercialesChileEstados UnidosSubreiPaula Estévez

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