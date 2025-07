Juan Sutil cree que Jeannette Jara es capaz de expropiar empresas y la compara con Hugo Chávez

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, sostuvo este martes que en su gobierno no se expropiarán empresas. Esto con un tono irónico y en el marco de un debate presidencial realizado por la industria del salmón. Sin embargo, el empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, dijo que era posible que en un gobierno encabezado por Jara se podían expropiar empresas.

“Yo no le creo eso. Ella puede porque ella puede pensarlo, pero usted ve lo que dijo Chávez, que se veía muy ordenadito, se ponía corbata, traje, no era revolucionario y lo primero que hizo fue traicionar al pueblo venezolano y traicionar, por supuesto, a todos los empresarios, expropiar todo y destruir el país, generar genocidio o un éxodo de más de seis millones de venezolanos que no tenían que comer", dijo en entrevista con Radio Cooperativa.

Ante este contexto, Sutil fue consultado si creía que Chile podía llegar a ser Venezuela si llegaba Jara a La Moneda. “Lautaro Carmona, hace unos meses atrás, en una reunión del Partido Comunista, felicitó a la ministra Jara, y en su discurso dijo que el PC era marxista-leninista, y cuando (...) usted lee los manifiestos de Marx y Engels se da cuenta perfectamente de cuáles la forma que tiene el Partido Comunista de instrumentalizar la democracia para lograr sus objetivos", respondió.

“Es muy difícil que una persona que se formó (...) en un partido que es absolutamente dogmático, que es absolutamente piramidal, que es absolutamente estructural, decir, oiga, ¿sabe qué más?, yo he cambiado mi forma. Y además ella va representando a ese sector de la izquierda de Chile“, comentó.

Sobre su rol en las próximas elecciones, Sutil comentó que descartó participar en una candidatura parlamentaria. “Estoy bien haciendo lo que he hecho durante 40 años de mi vida y dando mi opinión, que yo en eso difiero del señor Lautaro Carmona y creo que los empresarios tienen que dar su opinión y tienen que participar de la discusión pública”, apuntó.