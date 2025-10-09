SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Karen Thal dice que la queja de los empresarios es siempre la falta de reglas claras: “Eso ha estado más difícil en los últimos años”

Ad portas de la Enade 2025, la presidenta de Icare y Cadem dijo también que esta elección se trata de “orden y progreso”.

David NogalesPor 
David Nogales
Qué dijo Karen Thal sobre las elecciones y la Enade. Andres Perez

La presidenta de Icare, Karen Thal, abordó la contingencia política y económica del país en el contexto de las elecciones, teniendo además como telón de fondo la Enade 2025, el tradicional evento de la empresa que este año tendrá como invitados a los candidatos presidenciales.

En conservación con T13 Radio, y al ser consultada específicamente sobre el ánimo de los empresarios en la actual coyuntura, la dirigente gremial dijo que el sector privado es pragmático y que su gran “queja” es como siempre el tema de las reglas claras y que eso no se ha visto en el último tiempo.

“Entonces, es razonable, me parece a mí, que cuando uno quiere invertir, necesite proyectar en el largo plazo, y se necesitan reglas claras. Eso ha estado más difícil en los últimos años, pero yo creo que hoy día hay una expectativa, quizás un poco por el ánimo, o por lo que se puede proyectar de esta elección, yo creo que hay una expectativa de que esto va a venir mejor”, dijo la dirigente.

Thal, no obstante, dijo que las perspectivas no cambian solo con un gobierno nuevo y que existen problemas más estructurales en el país como el sistema político, la educación y la productividad.

Las elecciones

En su calidad de presidenta de Cadem, Karen Tahl dijo que esta elección se trata de “orden y progreso” y recordó cómo cambiaron las prioridades de la gente, comparándolas con lo que sucedió en 2021, en el contexto del estallido social.

“En el 2019, estallido social, cuando uno mira las prioridades de la gente, estábamos en los temas sociales, pensiones, salud, educación, vivienda, sueldos, costo de la vida, ingresos versus costo de la vida, la gente no daba más. Y ahí se produjo el estallido social, ahí vino el 80-20 de la primera vez que hicimos una constitución, ahí vino la elección de Boric, ahí vino la convención 80% lista al pueblo, Izquierda, Partido Comunista. Todo eso pasó en ese Chile”, comentó.

Qué dijo Karen Thal sobre las elecciones y la Enade. Andres Perez

En su relato, Thal recordó que luego las cosas cambiaron con la pandemia, la cual invisibilizó el aumento de la delincuencia y el tipo de delincuencia que se estaba instalando con el narco.

“Entonces vinieron los sicarios, los homicidios, la inflación, y Chile empezó a cambiar, y ya en el 2022 tú empiezas a ver un cambio en las prioridades”, dijo.

En función de los estudios de Cadem, Thal afirmó que hoy la principal preocupación de la gente es la delincuencia y también la economía, especialmente luego del alza de los precios que se generó postpandemia.

Más sobre:Karen ThalIcareEnadeEnade 2025

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Martínez (FA) y apuesta de Boric de desplegar FF.AA. por decreto: “No me gusta ese mecanismo, pero estoy abierta a discutirlo”

Telefónica Chile reconoce “diversas” manifestaciones de interés por sus activos, pero descarta negociaciones avanzadas

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

3.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”
Chile

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Martínez (FA) y apuesta de Boric de desplegar FF.AA. por decreto: “No me gusta ese mecanismo, pero estoy abierta a discutirlo”

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia
Negocios

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia

Telefónica Chile reconoce “diversas” manifestaciones de interés por sus activos, pero descarta negociaciones avanzadas

Karen Thal dice que la queja de los empresarios es siempre la falta de reglas claras: “Eso ha estado más difícil en los últimos años”

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos
Tendencias

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento
El Deportivo

El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento

Dónde y a qué hora ver el amistoso entre Chile y Perú por TV abierta y streaming

“Se ganó el respeto de manera unánime”: medios internacionales despiden a Miguel Ángel Russo

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos
Mundo

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos

Guerra Fría 2.0: ¿Se aproxima una nueva “crisis del Caribe”?

Presidenta de la Comisión Europea supera dos mociones de censura presentadas por la ultraderecha y por la izquierda radical

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?