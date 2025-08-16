Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand

Nunca estuvo en los planes de Karen Thal Silberstein (57) dedicarse a los negocios o a lo organizacional. Mucho menos, acercarse tanto a la política. La recién nombrada directora de Empresas SB (matriz de Salcobrand), también integrante de la mesa de Clínica Alemana y AFP Crupum y presidenta de la firma chilena de investigación de mercados y opinión pública Cadem, estudió sicología en la Universidad Católica entre 1987 y 1992, pensado en dedicarse a la clínica.

Pero no era lo que ella esperaba. Una hermana suya le habló de Cadem y lo que ahí hacían. Tenía 24 años cuando llegó a la firma de investigación de mercados. Después fue gerente de estudios cualitativos, gerente general y hoy es su presidenta. Entre medio, estudió un MBA en la UC e ingresó al Programa de Alta Dirección de Empresas (U. de los Andes) para aprender de negocios.

También en todo ese tiempo fue comprando acciones de la compañía y hoy es la co-dueña junto a Roberto Izikson, gerente general, con quien controlan el 70% de la firma.

Quienes la conocen bien dicen que 2023 es uno de los años más importantes de su vida, porque haber sido nombrada presidenta de Icare la llevó a profundizar en temas de políticas públicas y también a conocer de cerca de política.

Thal llegó en reemplazo de Lorenzo Gazmuri. Antes y desde mayo de 2019 había sido vicepresidenta de la institución, uno de los centros de poder clave del gran empresariado chileno, rol desde el cual se hizo muy conocida públicamente por sus interpretaciones al estallido social del 18 de octubre de 2018. Un director contactado por Pulso la describió como alguien que ha dedicado tiempo importante a estudiar la crisis social desde una perspectiva que considera diversas aristas de los ciudadanos, como consumidores o como trabajadores.

El presidente Gabriel Boric, en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) en abril de 2024, aludió en su discurso a Karen Thal, como presidenta de Icare cuando habló de la necesidad de que todos los actores, incluyendo los privados, empujaran juntos para el mismo lado. “Quiero agradecer y valorar el tono conciliatorio del discurso de la presidente de Icare, Karen Thal”, dijo el mandatario en un encuentro que estuvo marcado por la distancia entre él y el timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes. Era una de las semanas más tensas entre el gobierno y los privados, debido al mal momento económico del país, la inseguridad y las duras críticas del sector privado en sus mensajes en sus cartas a los accionistas.

Pensiones, salud

Desde que Thal llegó a Cadem siempre estuvo vinculada al manejo de información de los consumidores, pero estar a la cabeza de la entidad empresarial con un marco más político -y de capacidad de influir en la política pública- le permitió profundizar en temas como el empleo femenino, educación, pensiones y salud.

Coincidentemente su nombre comenzó a “sonar” en las oficinas de los head hunter para directorios ligados a esas áreas. Fue el cazatalentos Egon Zehnder quien la reclutó para la AFP Cuprum en noviembre de 2022 y para la Clínica Alemana, en abril de este año, que en su anuncio de incorporación destacó su rol como primera mujer directora de la entidad que controla la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia (CCAB).

A Empresas SB, matriz de Salcobrand, Preunic, Empresas DBS, Pharmabenefits y Medcell llegó invitada por los controladores -el grupo Yarur, los mismos del BCI- para reemplazar el cupo que dejaba Heriberto Urzúa, quien se alejó de la mesa directiva en el recambio que se produjo por el ingreso de Diego Yarur Arrasate a la presidencia, en reemplazo de su padre, Luis Enrique Yarur.

En 2016, Karen Thal fue directora de Hites, donde coincidió con Ignacio Guerrero, a quien ella misma considera un mentor en el mundo corporativo. A cercanos, ella ha dicho que fue el amigo del expresidente Piñera y hoy director de Quiñenco quien la guío y ayudó a familiarizarse con las dinámicas del gobierno empresarial y de quien aprendió mucho. Hasta hoy son amigos.

También entre sus cercanos se menciona al vicepresidente de Agrosuper, José Guzmán (vicepresidente de Icare), la directora de empresas Paula Loyola y la exministra Vivianne Blanlot, directora de Colbún y Aguas Andinas.

Hijos en Israel

En 2021, Thal se convirtió en directora de la Fundación ChileMujeres, una entidad que trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades laborales de las mujeres. Llegó allí porque es una causa que comparte: en algunas entrevistas ha relevado un tema del que no se habla con mucha frecuencia y es la desigualdad que existe entre las mismas mujeres. Ello se ejemplifica en que quienes más necesitan trabajar, no pueden hacerlo, porque -por ejemplo- no tienen donde dejar a su hijo a buen resguardo.

La entidad es presidida por la abogada Francisca Jünemann, quien además es una de sus mejores amigas. En su directorio está Ignacio Yarur, CEO del BCI y cónyugue de Jünemann.

Calificada como “matea” por prácticamente todas las personas consultadas por este diario, Karen Thal es descrita además como una persona metódica y muy informada, con buena memoria para fechas y datos claves (fue mejor alumna de su promoción y del MBA).

Los Thal son una familia conocida dentro de la comunidad judía de Santiago. No son religiosos, pero sí participan de las tradiciones. Karen Thal también ha sido miembro del directorio del Instituto Hebreo, donde estudiaron sus tres hijos, quienes hoy van a la Universidad de Chile: una mujer de 21 años, que estudia ingeniería comercial y derecho; y dos mellizos hombres de 19 años, que estudian ingeniería civil y comercial.

Ambos vivieron el año pasado en Israel, producto de un viaje tradicional de término de colegio, justo en medio de la guerra de ese país con la organización terrorista Hamás. Ello mantuvo a su familia pendiente de todo lo que pasaba en ese lado del mundo las 24 horas. En el entorno de Karen Thal dicen que ha sido uno de los momentos difíciles que le ha tocado vivir a la sicóloga.

Parte de su tiempo libre lo pasa en Chimbarongo, donde tiene un campo. Tiene licencia de buceo y su última inmersión la hizo en Hawái con su cónyuge, Luis Fuentes, y sus tres hijos. Eso fue después de que se anunciara su ingreso al directorio de Empresas SB. “Espero ser un aporte” puso al final del posteo en Linkedin donde compartió el anuncio del fichaje.