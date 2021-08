Khipu interpone recurso de protección contra BancoEstado por bloqueo a su plataforma de pago

La plataforma de pagos Khipu interpuso este miércoles un recurso de protección en contra de BancoEstado,por impedir en sus sistemas que los usuarios puedan utilizar dicha solución de pago para procesar sus transacciones en el comercio.

Según sostiene la empresa la entidad bancaria ha intentado condicionar el desbloqueo obligándola a asumir los costos asociados a las prácticas conocidas como phishing y auto fraude, pese a no ser de responsabilidad de dicha plataforma.

Ello, afirma Khipu, implica que el banco está incurriendo en prácticas que atentan contra una sana competencia y garantías constitucionales, además de ser un intento abusivo por traspasar su obligación de pago.

Khipu es una plataforma chilena dedicada al procesamiento de pagos en línea y que funciona hace 10 años ofreciendo a los comercios una interfaz que conecta su sistema de venta con la solución de pago.

Intento de acuerdo

Roberto Opazo, director ejecutivo de Khipu, indicó que “BancoEstado nos comenzó a bloquear hace 6 semanas, pero cuando estábamos listos para iniciar acciones judiciales, el banco nos propuso instaurar una mesa de trabajo e intentar llegar a un acuerdo, estableciendo como plazo máximo el 1 de agosto”.

Añadió que “el problema es que, en el marco de tales conversaciones, a último minuto ellos decidieron unilateralmente que nosotros, como plataforma, debíamos hacernos cargo del costo asociado a prácticas de las que no somos responsables, como el phishing y el auto fraude. Nunca ha estado en duda la disposición de Khipu a responder por sus fallas. Esto no nos parece justo, puesto que siempre nos hemos hecho cargo de la responsabilidad que nos atañe, pero no nos podemos ocupar de situaciones en que no es Khipu quien las provoca, ni quien por ley expresa es responsable”.

Por ejemplo, especificó, si una persona engañada por teléfono y que entrega sus claves a un estafador, podría encontrarse con que el estafador usó las claves para transferir en el portal de BancoEstado, para lo que puede usar Google Chrome, Khipu y otros navegadores.

En este caso, la Ley obliga al banco a devolver los fondos al cliente y no pretende que Khipu o a ningún otro fabricante de soluciones que permiten realizar transferencias lo haga, afirmó.