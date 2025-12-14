VOTA INFORMADO por $1100
    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    El economista y director de empresas reiteró sus críticas al manejo económico y fiscal del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    Por 
    Patricia San Juan
    PABLO VÁSQUEZ R

    El economista y director de empresas, Klaus Schmidt-Hebbel, reiteró sus críticas al manejo económico y fiscal del gobierno del Presidente Gabriel Boric, pero afirmó que el país está en posición de mejorar sus finanzas.

    “En los últimos tres años, con la administración del actual gobierno del presidente (Gabriel) Boric, que se acaba el 11 de marzo del año que viene, hubo una creciente irresponsabilidad fiscal que se refleja en déficits públicos. Pueden parecer bajos porque están en torno al 2,5% del PIB anual, pero implican que las metas de déficit son sistemáticamente incumplidas por los sucesivos ministros de Hacienda”, dijo Schmidt-Hebbel en entrevista con el diario La Nación Argentina.

    Añadió que “para los chilenos, es un incumplimiento sistemático e inaceptable. Hemos tenido una conducta fiscal mucho más efectiva, con cumplimiento de las metas, en gobiernos anteriores”.

    Precisó que “entre 2010 y 2014, durante el gobierno de Piñera, el primer gobierno de centro derecha de Chile desde 1990, aunque en la práctica, por el contenido de sus políticas, era muy socialdemócrata, hubo mucha responsabilidad fiscal. Ese gobierno de derecha, que llega después de la primera presidencia de Bachelet, ordena algo las finanzas públicas y se vuelve a crecer un poco más que antes”.

    Equilibrios macroeconómicos

    Sin embargo, el economista afirmó que “Chile mantiene más o menos sus equilibrios macroeconómicos, con excepción de una emergencia fiscal que es moderada y que se puede corregir y se va a corregir seguramente con el próximo gobierno”.

    Indicó que el problema es que en el país se dejaron de adoptar políticas efectivas, estructurales y pro crecimiento desde 2005. Consultado sobre cuáles serían esas políticas dijo que continuar con privatizaciones de empresas públicas.

    En este punto mencionó a Codelco señalando que “no planteo una privatización completa. En cambio, primero, la privatización de un paquete accionario importante, un 40%, y un 60% que quede en manos del Estado. Lo he propuesto públicamente muchas veces. Y que Codelco se transforme en una sociedad anónima que transe en la Bolsa, algo muy importante”.

    Agregó que “en Chile, quedan sin privatizar la Empresa Nacional del Petróleo y muchas empresas públicas pequeñas y medianas que dan un servicio muy malo. Por ejemplo, Correos de Chile: ya nadie confía en él. Ha disminuido su negocio porque lo hacen tan mal y pierden tantas cartas y paquetes que el sector privado ha tomado la posta”.

    También dijo que otro tema muy importante es que el sector privado está sobrecargado de “permisología”. Al respecto enfatizó que “somos el país más burocrático y más ineficiente de todos los 38 miembros de la OCDE, incluyendo diez países en desarrollo. Somos los peores, mucho peores que Costa Rica, Uruguay o Colombia, que también son miembros de la OCDE, igual que nosotros y México. Trabamos la inversión”.

    Sostuvo que lo que hoy se discute en Chile es cuáles son las reformas microeconómicas necesarias para complementar la estabilidad microeconómica para volver a crecer, para que la productividad despegue, para que la inversión despegue en Chile, las reformas sectoriales, las reformas de los permisos, las reformas de toda la regulación mala o sobrerregulación.

    Es decir, indicó, “en Chile necesitamos un Federico Sturzenegger (ministro de desregulación de Argentina). Federico es amigo mío. Lo admiro mucho como amigo y como profesional y como expresidente del Banco Central, donde intentó mejoras aunque no logró. Hoy sí está logrando reformas admirables desde el punto de vista de Chile. Para nosotros, es un ejemplo lo que ustedes están haciendo en reformas sectoriales, microeconómicas, de empresas públicas”.

    Al respecto indicó que dichas reformas tienen que ser generalizadas, es decir que no den beneficio a un solo sector.

