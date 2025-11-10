OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    El medio especializado de EE.UU. señaló además que una victoria de la derecha ya está descontada en los precios de los activos, y que de acuerdo a reportes de bancos de inversión, un avance de Kaiser a segunda vuelta podría revertir algunas ganancias.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Vina del Mar, 6 de noviembre 2025. El candidato Jose Antonio Kast realiza un ciere regional de su campana de cara a la primera vuelta en Vina del Mar. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Un completo análisis sobre las tendencias del mercado en medio del panorama electoral chileno realizó Bloomberg este lunes.

    En una nota titulada “Guía para operadores sobre cómo desenvolverse en las elecciones generales de Chile”, el medio de comunicación sostuvo que los inversionistas llevan meses celebrando el liderazgo de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara en segunda vuelta, llevando a los diferenciales de bonos del Tesoro estadounidense cerca de su nivel más bajo en 18 años, a las acciones a máximos históricos y al costo de asegurar la deuda chilena contra el impago cercano a los niveles prepandémicos.

    “Una victoria de la derecha ya está descontada en el precio de las elecciones; lo que no se ha descontado es el control del Congreso”, afirmó a la agencia especializada Ning Sun, estratega sénior de mercados emergentes de State Street Markets en Boston. “Si Jara obtiene más del 35% de los votos, se reducen las probabilidades de una victoria arrolladora de la derecha en el Congreso”, indicó.

    Por otra parte, Bloomberg sostuvo que si Kast llega a la segunda vuelta con una posición sólida, la moneda chilena podría apreciarse alrededor de $30 por dólar -hacia un tipo de cambio cercano a $900- y el índice bursátil de referencia podría sumar otros 1.000 puntos o más -superando los 10.500 puntos-, según analistas de firmas como Bank of America y Deutsche Bank.

    «Una victoria de la oposición debería mejorar aún más la confianza en los activos locales», escribió el estratega de Deutsche Bank, Carlos Muñoz-Cárcamo, en una nota publicada el viernes.

    “Ciertamente, las encuestas de las últimas semanas han mostrado un creciente apoyo al libertario Johannes Kaiser. Algunas ganancias del mercado podrían revertirse si Kaiser, una figura más bien marginal de la derecha, avanza”, dice la nota.

    Junto con ello, Bloomberg indicó que, si bien los mercados recibirían con agrado un buen resultado para los candidatos de derecha, con el peso posiblemente acercándose a los $900 por dólar, mucho dependerá de las prioridades de Kast y de cómo interactúe con otros partidos para impulsar su agenda, afirmó Benito Berber, economista jefe para las Américas de Natixis.

    En el caso de la renta fija, desde su máximo en abril los bonos soberanos chilenos han reducido su diferencial con los bonos del Tesoro estadounidense en 45 puntos básicos, y los swaps de incumplimiento crediticio han caído alrededor de 15 puntos básicos.

    “Seguimos recomendando aumentar las posiciones en bonos con vencimiento a 2-3 años”, escribieron los estrategas de Deutsche Bank en un informe, dado que se espera que el peso se fortalezca tras las elecciones.

    Mientras el tipo de cambio ronda actualmente los $940 por dólar, tras haber alcanzado un máximo de más de $1.000 este año, Deutsche Bank prevé que la moneda se aprecie hasta los $910 pesos a finales de año, ante las crecientes probabilidades de un cambio de signo político.

    Pero si Kast y Jara llegan a la segunda vuelta, lo que probablemente llevaría a una presidencia de Kast, y la oposición obtiene la mayoría en el Congreso, el peso podría incluso apreciarse hasta cerca de $880 en los próximos tres meses, señaló Deutsche Bank.

    Más sobre:MercadoEleccionesKastJaraMattheiDólarPesoBonos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Corte de Apelaciones de San Miguel inicia investigación contra funcionarios aludidos en trama bielorrusa

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?
    Chile

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Corte de Apelaciones de San Miguel inicia investigación contra funcionarios aludidos en trama bielorrusa

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    El plan que delineó Warren Buffett para acelerar la entrega de su inmenso patrimonio
    Negocios

    El plan que delineó Warren Buffett para acelerar la entrega de su inmenso patrimonio

    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    Chile se desacopla de sus pares de la Ocde y registra una caída de ingresos de los hogares

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena
    Finde

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso
    Mundo

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso

    Cómo la tropas estadounidenses entrenan en Puerto Rico para un eventual ataque a Venezuela

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte