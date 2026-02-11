La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

Las acciones de Entel cayeron un 12,63% este martes, en un día marcado por la compra de Telefónica Chile por la luxemburguesa Millicom y una baja de 2,14% del Ipsa, el principal índice bursátil de Chile. Ahora, con el Ipsa al alza, Entel sigue a la baja, pero a un menor ritmo.

Según datos de la Bolsa de Comercio de Santiago, la acción de Entel caía 2,01% y anotaba tres jornadas consecutivas a la baja. De esta forma, los papeles de la firma llegaban a un valor de $3.919,80 la unidad, su menor precio desde el 3 de octubre de 2025 ($3.800,00), según datos de Investing.

Ante este contexto, en el mes, la acción de la empresa ligada a los grupos Matte, Fernández León, Hurtado Vicuña y Consorcio caía un 16,06%, una mayor baja al 0,23% que registró en el mes anterior. Mientras que, en lo que va de año, la acción de Entel baja un 16,25% frente al 70,84% que avanzó en 2025.

Torre Entel. Axel Christiansen

Además, de tener un nuevo competidor, la operación de la compra de Telefónica Chile, que comercialmente opera bajo la marca Movistar, considera que Entel participó en la carrera por adquirirla vía una alianza con ClaroVTR, que se disolvió en el camino. Luego, Entel dijo que evaluaría una oferta en solitario.

“Antes de la oferta conjunta de Entel y ClaroVTR, a principios de octubre, la acción de Entel estaba en $3.360. Luego, la acción subió significativamente, ya que la mayoría del mercado no incorporaba de forma relevante la opción de que un incumbente pudiera hacer una oferta por Movistar y consolidar la industria”, destacó el head of fixed income research en Renta 4, Rafael Mendoza.

De esta forma, Mendoza apuntó que la acción de Entel cae de los $4.000 por “el resultado de eliminar de los flujos estimados de Entel, la probabilidad de que el mercado se consolidara en tres actores, lo que hubiera sido muy positivo para los actores restantes”.

Por su lado, Sebastián Martínez, analista research de XTB Latam, comentó que “el mercado había especulado con un evento al proceso de consolidación, donde Entel pudiera tener un rol, y al no concretarse ese escenario, se activó una fuerte toma de utilidades”.

“La reacción refleja un ajuste que despertaría con un sector altamente competitivo y de márgenes estrechos, donde cualquier movimiento corporativo puede cambiar el panorama estratégico. Aunque Entel mantiene fundamentos operativos sólidos, con mejoras recientes en ingresos y Ebitda, el nuevo escenario competitivo generó cautela entre inversionistas y redujo el apetito por el riesgo en el corto plazo”, añadió.

Un análisis que se da en el contexto de que, a juicio de ciertos analistas e incluso Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, el mercado de las telecomunicaciones en Chile es atractivo para la existencia de tres grandes actores y no cuatro como ocurre hoy.