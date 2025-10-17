La aerolínea chilena Sky firma una alianza con la estadounidense United Airlines

Sky Airline amplió sus acuerdos interlineales y ahora sumó a la estadounidense United Airlines. Meses atrás, la aerolínea chilena había firmado este tipo de acuerdos con Air Canada, Tap, Air France, KLM, Air Europa y Aerolíneas Argentinas.

“Este convenio permitirá que, a partir de octubre, los pasajeros de United conecten con más de 30 destinos operados por Sky en Perú y Chile, así como con atractivos destinos internacionales como Mendoza (Argentina), Bariloche (Argentina), El Calafate (Argentina), Montevideo (Uruguay) y diversos puntos de su red en Brasil”, dijo en un comunicado.

La aerolínea también detalló que esta alianza se basa en los viajeros que lleguen a Lima (Perú) o Santiago vía United Airlines. “Podrán continuar su recorrido hacia destinos icónicos como Cusco (Perú), Arequipa (Perú), Trujillo (Perú), Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, entre otros”.

Sky Airline. Foto: SKY

Sobre los beneficios para quienes vuelven desde Chile o Perú, la firma ligada a Holger Paulmann explicó que “podrán acceder, a través de United Airlines, a una amplia red de destinos en Norteamérica y el resto del mundo, facilitando viajes más con mejores opciones de conexión”.

Según los canales oficiales de Sky, a Estados Unidos, la firma hoy solo ofrece como destino la ciudad de Miami.

“United podrá disponibilizar en sus canales de venta la red de SKY, facilitando la conexión en distintos puntos de la región donde ambas operan, combinando dos redes líderes en América”, precisó Julio Solar, gerente de rutas y alianzas de Sky en un comunicado.