La alianza entre SQM y Codelco tendrá nuevo nombre de fantasía y logo: “Novandino Litio”
Tras registrar varios nombres ante la Inapi, por parte de Codelco, la nueva sociedad con SQM inscribió ahora "Novandino Litio". La marca que economiza letras en el nombre que representará el negocio del litio chileno ante al mundo.
La imagen que mostrará la empresa conjunta entre Codelco y SQM al mundo sigue encontrando su identidad. Aunque mientras más pasan las semanas, la definición del nuevo logo que identificará a la nueva compañía se estrecha.
Con varias opciones que ha barajado la alianza, algunas inscritas en noviembre del año anterior, la nueva empresa inscribió ahora su presentación más segura. El pasado 16 de enero SQM Salar -la sociedad que se fusionó con Tarar, de Codelco, y cambiará de nombre a Nova Andino Litio SpA- inició tres trámites ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), inscribiendo una opción nueva.
En el primer trámite que solicitó, SQM Salar inscribió la marca “Nova Andino Litio”. En el segundo inscribió “Novandino Litio”, y en el tercero, “Novandino +Li Somos Litio, Somos Futuro”, donde la empresa añadió el logo de la nueva empresa de litio.
Los tres procesos fueron gestionados por el estudio Federico Villaseca y Compañía Limitada, representado por Álvaro Arévalo.
“Etiqueta consiste en la expresión Novandino +Li Somos Litio, Somos Futuro. Novandino dispuesta entre una figura miscelanea y +LI que se encuentra inserta en un semi cuadrado de puntas redondeadas, bajo estas Somos Litio, Somos Futuro, todo en azul sobre fondo blanco”, reseña la presentación de SQM Salar.
La inscripción es novedosa: el nombre “Novandino” no había sido inscrito antes y hace cambios quirúrgicos a la denominación que había anunciado con anterioridad la firma. Este registro economiza letras en su nombre y elimina una “A” entre medio, en lo que hasta el momento era NovaAndino Litio.
El logo de la nueva compañía será una carta de presentación inicial al mundo minero y del litio, de una operación que producirá al año entre 280 mil y 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), y cuyo directorio ya está definido. Lo encabeza Máximo Pacheco como presidente y Ricardo Ramos como vicepresidente.
Anteriormente, fue Codelco la que llevó a cabo el proceso, cuando registró Nova Andino Litio, Terramericana Litio, Li Corp y Litio Norte Grande, entre otros nombres. Sin embargo, el proceso lo emprendió ahora SQM Salar y con un estudio diferente al que eligió la estatal inicialmente. Codelco había requerido los servicios del estudio de abogados Carey.
La única diferencia que presentan ambos trámites, el de Codelco y SQM Salar, son las clases o categorías que integran en el registro de marca. Hasta el momento, el trámite de SQM Salar no presenta observaciones en la Inapi.
Lo Último
Lo más leído
1.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.