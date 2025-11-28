BLACK SALE $990
    La imagen es todo: Codelco ha registrado opciones de logos y nombres para su nuevo negocio del litio

    La compañía tiene una bateria de denominaciones inscritas en Chile y el exterior. El nombre para su alianza con SQM aún no está. “Hemos explorado distintos nombres y múltiples propuestas gráficas, pero el nombre e imagen final aún no están definidos”, respondió la firma.

    Víctor Cofré

    El 13 de noviembre, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual emitió dos resoluciones de aprobación de registros marcarios para Codelco. Corresponde a nombre ya inscritos, pero que ahora fueron autorizados como logotipos.

    “Etiqueta consistente en una figura de símbolo gráfico a la izquierda, compuesta por varias formas triangulares en color azul claro dispuestas en un patrón radial. A la derecha del símbolo se encuentran las denominaciones ‘Andes Lithium’ en color negro y todo sobre fondo blanco”, describe la presentación de junio de este año de Codelco, realizada por los abogados del estudio Carey.

    El mismo día, Inapi autorizó otro nombre con logo: Andener Litio, con una etiqueta consistente en una figura rectangular en la parte izquierda, también de color azul, con el nombre en negro, sobre fondo blanco.

    Son hasta ahora los únicos nombres que incluyen además una simbología asociada: Codelco ha registrado otras denominaciones que podrían dar nombre a su futuro en el negocio del litio, donde tiene el desafío de bautizar la alianza con SQM con un nombre que no incluya referencias a ninguno de los dos socios. Según varias fuentes, aquello aún sigue bajo análisis.

    Lo mismo respondió Codelco, requerida por Pulso. “Hemos explorado distintos nombres y múltiples propuestas gráficas, pero el nombre e imagen final aún no están definidos”, respondió la cuprífera estatal.

    Pero Codelco no tendrá solo una alianza en al salar de Atacama, con SQM. También controla la empresa Salar Blanco, con un proyecto de litio en el salar de Maricunga, y tiene otro proyecto menos avanzado en el salar de Pedernales. La baraja de cartas que Codelco ha inscrito podrá, así, podrá tener destinos diversos.

    Codelco tiene varias otras denominaciones posibles: Nova Andino Litio ya fue registrada el año pasado y según algunas fuentes, es una de las opciones para convertirse en el nombre de la nueva empresa entre Codelco y SQM. Además, en el Inapi registró Terramericana Litio, Li Corp y Litio Norte Grande.

    Muchas de esas denominaciones también han sido anotadas en los registros de marcas extranjeros, en Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, donde se han inscrito varias de las mismas marcas, como Andes Lithium y Andener Litio.

    También se han registrado otros diseños, sin nombres, opciones genéricas para ilustrar futuros logotipos. Una de ellas, por ejemplo, es “una figura de fantasía que presenta una forma ovalada con dos líneas curvas en color gris, en la parte superior e inferior de la forma ovalada, se encuentran tres círculos de color gris y todo sobre fondo blanco”, describe en el Inapi.

