La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

El barrio El Golf es conocido por sus altos edificios y por alojar las principales oficinas de la capital. Allí se extiende el principal centro financiero de la ciudad, apodado Sanhattan.

Pero también se ha ido consolidando como uno de los barrios residenciales más exclusivos de Santiago, de la mano de los terrenos que lotearon y urbanizaron Loreto Cousiño y Elena Errázuriz en la década de 1930. Debe su nombre al Club El Golf Los Leones, que se trasladó allí por esa época.

Precisamente en ese lugar, donde convive un área residencial patrimonial junto con una serie de torres premium, el empresario Nicolás Ibáñez Scott (68) compró una casa ubicada en la calle Gertrudis Echeñique, en la comuna de Las Condes, por la que desembolsó 80 mil UF, equivalente a poco más de $ 3 mil millones.

MARIO TELLEZ

Se trata de una casa de dos pisos y un subterráneo emplazada en un área de interés patrimonial, que está a tan solo un par de cuadras de la Embajada de Gran Bretaña, y que cuenta con una superficie de 1.640 metros cuadrados.

La construcción tiene 571 metros cuadrados y es considerada como patrimonial, al ser la edificación habitacional original, del año 1960. Unos 300 metros cuadrados adicionales corresponden a ampliaciones posteriores.

Pablo Vásquez R.

La promesa de compraventa fue firmada en julio y en ella figuraba la sociedad Maja Investments Partners LLC como compradora preliminar. Pero eso cambió cuando finalmente se concretó la transacción, a inicios de este mes.

De esta manera, la casa de la que era titular Gloria Oehninger, esposa de Rodrigo Barros Tocornal, fue transferida a la sociedad Professional Services Administration LLC, constituida en 2023 en Delaware, EE.UU., la que fue designada por Ibáñez para la transacción, empresario que es ciudadano y residente británico y quien junto a su hermano Felipe, controló D&S (Distribución y Servicio S.A.), la compañía que vendieron a Walmart en 2008 por casi US$ 2.000 millones; y que hoy administra sus inversiones a través de su family office Drake.