La economía con el crecimiento más impresionante del mundo está en América

El Banco Mundial presentó ayer el informe Perspectivas Económicas Globales el cual recoge su diagnóstico sobre la situación de la actividad y sus proyecciones para el desempeño del PIB de los diferentes países del planeta.

Y en ese reporte destaca uno entre todos: Guyana. Este pequeño país vecino de Venezuela y Brasil, y con abundantes recursos naturales, destaca por sus impresionantes tasas de crecimiento de dos dígitos. Según el Banco Mundial, su pequeña economía crecerá a un ritmo de 10% este año y sólo será superada por Libia , que se expandirá a 12,3%.

Sin embargo, el pronóstico para 2026 es aún más asombroso ya que el PIB crecería 23% anual, mientras que la tasa sube a 24,3% en 2027 . Ninguna economía del mundo verá crecer tanto su Producto Interno Bruto durante estos tres años.

Y su deuda con respecto al PIB también es baja: apenas 27,7%, entre las menores del continente.

La economía de Guyana ha crecido rápidamente en las últimas dos décadas, pasando de un estatus de ingresos medianos bajos a uno de ingresos altos, siendo el único participante de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) que ha alcanzado este hito, dijo el Fondo Monetario Internacional.

Guyana es el país que más crece en todo el mundo LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

El crecimiento de Guyana

¿Qué se esconde tras este impactante crecimiento? El petróleo. El país ha descubierto grandes yacimientos de crudo y gas en alta mar, lo que ha disparado sus ingresos en los últimos cinco años, aunque también algunos conflictos con su Venezuela.

“La producción petrolera está aumentando rápidamente y, junto con un sólido crecimiento no petrolero y una inversión a gran escala en infraestructura, sustenta la tasa de crecimiento del PIB real más alta del mundo, con un promedio registrado del 47% en el período 2022-24”, señala el FMI en un informe sobre el país.

La perspectiva económica sigue siendo altamente favorable, según ese organismo. Se espera que la economía crezca en promedio un 14 % anual durante los próximos cinco años, impulsada por una sólida producción de petróleo y un fuerte crecimiento del PIB no petrolero. Se prevé que los efectos positivos del sector petrolero, junto con mejoras en infraestructura, productividad y resiliencia, impulsen el crecimiento real del PIB no petrolero a un promedio de 6,75% a mediano plazo, aproximadamente 3 puntos porcentuales por encima del promedio de la década previa al auge petrolero.

En su reporte, el Banco Mundial proyecta que el crecimiento en las economías del Caribe se mantendrá sólido este año, reflejando el continuo auge petrolero de Guyana, con un crecimiento del PIB agregado de 3,9% en 2025 y un promedio de 6,2% en 2026-2027.

Guyana es el país que más crece en todo el mundo. En la imagen, Georgetown, su capital

“El sólido desempeño de Guyana ha impulsado significativamente las perspectivas de crecimiento general de la subregión, a pesar de la volatilidad internacional de los precios del petróleo”, dijo el organismo multilateral.

En la descripción general del país, el Banco Mundial dijo que si bien, el PIB per cápita de Guyana estaba entre los más bajos de América del Sur, su extraordinario crecimiento económico desde 2020, con un promedio del 42,3% en los últimos tres años, llevó el PIB per cápita a más de US$18.199 en 2022, desde US$ 6.477 en 2019.

Para el Banco Mundial, la diversificación económica más allá de los recursos naturales y la agricultura sigue siendo un desafío para Guyana, especialmente en el creciente sector petrolero y de gas.

Las exportaciones petroleras por sí solas representaron alrededor del 88 % de las exportaciones totales en 2022. Excluyendo el petróleo, el azúcar, el oro, la bauxita, el camarón, la madera y el arroz representan casi el 90 % de las exportaciones no petroleras del país.