La española Grenergy presenta proyecto fotovoltaico por más de US$550 millones para la Región de Antofagasta

Grenergy presentó un nuevo proyecto fotovoltaico en Chile. La española pretende construir un proyecto de energía solar que se ubicará a 60 km aproximadamente al noroeste del centro de la ciudad de Calama, específicamente en la comuna de María Elena, perteneciente a la provincia de Tocopilla en la Región de Antofagasta.

“El proyecto tiene como objetivo generar energía eléctrica a partir de la captación y transformación de energía solar, mediante la implementación de un parque fotovoltaico con una potencia instalada aproximada de 566,58 MWp, equivalente a una potencia nominal de 467,5 MW”, dijo la firma al ingresar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La iniciativa también considera el sistema de almacenamiento de energía mediante baterías Bess modulares, que almacenará energía, para posteriormente reinjectarla al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), “situación que contribuirá al descongestionamiento de la matriz energética nacional (...) La energía generada será evacuada a través de una línea de alta tensión de 220 kV, la cual se conectará a la Subestación Elevadora existente Kimal”, dijo la española ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Según el informe entregado al SEA, el proyecto estima una inversión de US$577 millones. En detalle, US$286 millones para la construcción del parque y US$291 millones para la construcción del sistema de almacenamiento de energía Bess.

Para la fase de construcción se estima un requerimiento de mano de obra máximo de 400 trabajadores/mes, y un promedio de 200 trabajadores/mes. Se espera que esta etapa dure 20 meses.

Mientras que, durante la fase de operación del proyecto, se requerirá la presencia permanente de cinco trabajadores para el monitoreo presencial durante la jornada laboral diurna.

Por otra parte, para las labores de supervisión y mantenimiento de las instalaciones y control de acceso, se considera una dotación máxima de nueve trabajadores y un promedio de cinco personas.

Ante este contexto, se espera que las obras inicien en julio de 2027 y la fecha de operación esté en abril de 2029.

Grenergy lleva 12 años en Chile, donde su oficina en territorio nacional es la más grande después de su sede en España, “es el centro de operaciones para América Latina, coordinando proyectos en Perú, Colombia y México”, resalta en su página web.