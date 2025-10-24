La estrategia de DHL Express en Chile para crecer en pymes que quieren exportar

DHL Express es la división de la gigante alemana enfocada en los envíos rápidos, nacionales e internacionales, y para la división que incluye Centro y Sudamérica (excluyendo Brasil), Chile es el mercado más importante.

“En concepto general, Chile es el mercado más importante en este momento para Centro y Sudamérica, para nosotros es fundamental la operación de Chile (...) Chile sigue siendo un mercado al que le queremos poner mucha atención y estar de cerca, porque tiene bastante potencial”, dice Jalila Carrillo, CEO de DHL Express para Centro y Sudamérica.

Carrillo explica a Pulso que en Chile es el mercado más importante ”en proporción a las ventas de Centro y Sudamérica, Chile tiene un porcentaje importante, tanto en la parte del top line como también en la contribución de ganancias y utilidades".

Otras de las justificaciones de la afirmación tienen que ver con que “Chile es un país bastante desarrollado. Tienen muy buena infraestructura para llegar, buenos puertos, buenas carreteras (...) ustedes tienen más de 30 tratados de libre comercio con más de 60 países en el mundo. Eso es fundamental para poder hacer que los productos se muevan de un lugar a otro”.

“Este año en Chile hemos invertido más de millón y medio de euros en diferentes conceptos, desde vehículos eléctricos hasta mejoras en las instalaciones”, agregó.

La alta ejecutiva de la multinacional también apuntó a que Chile “tiene muchas industrias donde tenemos oportunidad de crecer”.

Mientras que, Jaime Dacaret, country manager de DHL Express Chile, asegura que en envíos express internacionales, la firma tiene una participación de mercado de más de un 50%.

“Nosotros en el norte (de Chile), por ejemplo, trabajamos con repuestos para la minería, en centro y centro sur, digamos, con todo lo que es repuesto agrícola, en el sur con biotecnología y ayudamos también a todas las industrias que abastecen y son proveedores del sector de los salmones. Nuestro servicio a las industrias es muy amplio y eso obviamente que nos ayuda a poder balancear y seguir creciendo”, dice Dacaret, quien destaca su capacidad de llegar en un día a lo largo del país y resalta que han venido “creciendo a doble dígito durante los últimos diez años”.

En las características del servicio está la capacidad de mover en corto tiempo hasta mil kilos y tener capacidad para un espectro de negocios, como los relacionados al retail, farmacéutico, salmonero.

“Nosotros venimos creciendo a doble dígito durante los últimos diez años y eso demuestra un poco la resiliencia del negocio nuestro”, agrega.

Expansión internacional y exigencias para el país

La cita que trajo a Jalila Carrillo, CEO de DHL Express para Centro y Sudamérica, tiene que ver con el plan de la firma de facilitar las expansión de las empresas de menor tamaño al extranjero. En este caso, para facilitar la relación con la sede de la firma en España.

De esta forma, DHL Express destaca cómo buscan seguir creciendo vía las empresas de menor tamaño.

“Lo que hacemos, nos abrimos un poco para compartir ese conocimiento (en comercio internacional) con nuestros clientes y los ayudamos a volverse internacionales. Uno de los grandes motores de crecimiento de las industrias son las pymes, las pequeñas y las medianas empresas”, dice Carrillo.

A la hora de evaluar las necesidades de Chile en un contexto de elecciones presidenciales, donde se debate sobre el futuro de la nación, Carrillo ve una necesidad de avanzar con las garantías e infraestructura para el tema de la sostenibilidad.

“Muchas veces las empresas estamos con ganas de ser más sostenibles con el medioambiente, pero por ejemplo, cuando evaluamos la posibilidad de comprar más vehículos eléctricos, en algunos casos nos limitamos porque no hay acceso a carga de vehículos eléctricos en las zonas fuera de las grandes ciudades” dice.