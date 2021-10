La inversión extranjera directa en Chile se dispara a agosto y supera los US$ 16.000 millones

El flujo de inversión extranjera directa (IED) que recibió Chile en agosto alcanzó los US$ 1.358 millones, de acuerdo al Banco Central. Con este resultado, la IED alcanzó los US$ 16.163 millones en los primeros ocho meses del año, lo que supone un salto de 72,7% en relación al mismo periodo del año pasado, de acuerdo a los datos del Banco Central.

La cifra, además representa un 75% de aumento respecto al promedio del último quinquenio y un 71% de aumento respecto del promedio de la serie histórica desde que se tienen cifras homogéneas (2003-2021).

El componente más importante del flujo de IED fueron las participaciones en el capital con un registro de US$ 8.286 millones, le siguen las utilidades reinvertidas con US$ 6.647 millones y finalmente los instrumentos de deuda con US$ 1.229 millones.

El director de InvestChile, Andrés Rodríguez, valoró las cifras señalando que demuestran que la llegada de inversión extranjera en el país se mantiene activa, en un escenario donde Chile y el mundo están normalizando poco a poco sus niveles de actividad.

Al mismo tiempo, Rodríguez recordó que los flujos de inversión son dinámicos y no garantizan que la tendencia al alza se mantenga el resto del año.

“Las cifras que vemos hoy son fruto del trabajo sostenido del país en los últimos años para atraer inversión extranjera. Los inversionistas no toman decisiones de un día para otro, los proyectos son estudiados y pueden tardar años en materializarse. Desde InvestChile trabajamos para que el país se mantenga como una alternativa confiable, rentable y con perspectivas de crecimiento a futuro”, señaló Rodríguez.