La justificación del Grupo Angelini para aumentar el directorio de AntarChile (y los reclamos de algunos minoritarios)

En las dependencias ubicadas en el edificio de Avenida El Golf 40, Las Condes, AntarChile llevó a cabo una junta extraordinaria de accionistas el viernes 27 de marzo.

En la instancia, el holding —brazo inversor del Grupo Angelini en sectores estratégicos como energía y pesca— acordó modificar sus estatutos para aumentar el número de miembros del directorio de siete a nueve. La página web de Antar Chile reporta que la modificación fue aprobada, pero no detalla la votación. el acta de la sesión aún no es pública.

La medida no fue del agrado de algunos accionistas minoritarios, que además llamaron al direcrtorio analizar una eventual fusión entre AntarChile y Empresas Copec, la principal empresa operativa del grupo.

En su convocatoria a la junta de accionistas, el directorio de la sociedad justificó su propuesta de aumentar el número de integrantes de la mesa.

“Esta proposición obedece a la realidad de la Compañía en la actualidad y al consecuente crecimiento que ha tenido la empresa, lo que sumado a la creciente complejidad de las inversiones y negocios en que ésta está involucrada, hace recomendable fortalecer sus estructuras de gobierno corporativo”, explicó el documento.

Además, el directorio dice que aunque la ley les exige a sociedades como Antar Chile un mínimo de siete directores, “revisando en el mercado a compañías comparables, se aprecia que muchas de ellas tienen 9 directores, e incluso más. Por ello, se estima que aumentar el número de directores de 7 a 9 permitirá tener una visión más amplia que aporte al interés social, y una mayor representatividad de los accionistas”, fundmentó. Aunque no la mencionaron, la referencia podría hacer alusión a Quiñenco, la sociedad de inversiones del grupo Luksic, que la integran nueve personas.

El holding cuenta con un patrimonio total de US$ 13.489 y con presencia en 16 países. AntarChile actúa como la matriz de las principales operaciones del Grupo Angelini en sectores estratégicos: Forestal (Arauco); Energía (Copec, Terpel, Abastible, entre otras); y Pesca y Nutrición (Corpesca, Orizon y Nutrisco).

Actualmente, el directorio de AntarChile es liderado por el empresario Roberto Angelini Rossi, presidente desde abril de 2001, acompañado en la vicepresidencia por Jorge Andueza Fouqué (ingeniero civil electrónico de la UTFSM) desde 2017. El resto del consejo está integrado por profesionales de diversas áreas: los abogados Manuel Enrique Bezanilla y Juan Edgardo Goldenberg; los ingenieros comerciales Jorge Desormeaux y Carolina Lyon (ambos de la PUC); y el arquitecto Maurizio Angelini Amadori de la Universidad de Chile.

Este último es hijo de Roberto Angelini y desde 2002 es socio fundador del estudio de arquitectos 57STUDIO Ltda. Entre 2005 y 2012 fue profesor de taller en la Universidad de Chile, Universidad Diego Portales y Universidad Andrés Bello. Desde 2012 forma parte del equipo estratégico y directivo de Inmobiliaria Las Salinas Ltda. En 2007 se integró al directorio de Inversiones Angelini Ltda., en 2010 al directorio de Elemental, en 2020 al de AntarChile y en 2021, al de Empresas Copec.

La ampliación del número de directores, creen quienes han seguido la historia del grupo, buscaría incorporar a integrantes de la otra rama de los Angelini en Antar Chile.

Según el reporte anual de 2024, el grupo consolida un 74,5031% de la propiedad total de la compañía y es liderado por Roberto y Patricia Angelini, quienes tienen un pacto de actuación conjunta.

Uno de los hijos de Patricia, Franco Mellafe Angelini, está hoy en el directorio de Arauco, el brazo forestal del grupo, pero no está ni en Copec ni AntarChile.

La rama de Roberto Angelini la integran Maurizio, Daniela, Claudio y Mario Angelini Amadori, vinculados a la sociedad Inversiones Golfo Blanco . Y por Patricia Angelini, participan Franco Mellafe Angelini, Maximiliano Valdés Angelini y Josefina Valdés Angelini, asociados a Inversiones Senda Blanca.

La molestia de los minoritarios

En la junta extraordinaria de accionistas de hace más de una semana, el abogado Javier González Echávarri, socio de Marinovic & Alcalde leyó una carta en la que expuso la disconformidad de algunas familias accionistas minoritarias.

A través de una declaración por escrito enviada a Pulso, el abogado sostuvo que “desde hace ya un tiempo prolongado Antarchile no genera valor alguno al grupo y su actividad se limita a mantener las acciones de Empresas Copec”.

“Segundo, que esa estructura ha implicado costos administrativos relevantes en el tiempo, que estimamos en torno a los US$100 millones acumulados. Tercero, que el mercado refleja esta situación a través de un descuento holding significativo, que la propia compañía ha reconocido en distintas instancias, y que hoy se estima en torno a los US$2.200 millones”, añadió.

“Cuarto, que el aumento del número de directores no parece hacerse cargo de este problema, sino que va en la dirección contraria. Y, finalmente, que lo que se planteó fue la conveniencia de que el directorio evalúe de manera seria alternativas estratégicas para abordar esta situación, incluyendo el estudio de una eventual fusión de las compañías”, concluyó.

AntarChile declinó efectuar comentarios sobre este artículo.