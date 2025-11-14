OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La luz bajará en 2026: ajuste técnico de la CNE finalmente confirma la reducción de las tarifas para los hogares

    Según la CNE, se concretará una baja promedio nacional de 2,02%. El organismo explicó que de no efectuarse la corrección metodológica se habría aplicado un alza promedio de 1,33% en el país.

    Por 
    David Nogales
     
    Matías Vera
    Aumento en las cuentas de luz a partir de julio: Este es el alza según cada comuna.

    La Comisión Nacional de Energía (CNE) dio un nuevo paso en el proceso semestral de fijación de precios eléctricos al aprobar la publicación del Informe Técnico Definitivo (ITD) de Precios de Nudo Promedio (PNP) correspondiente al primer semestre de 2026, documento clave para determinar los valores que se traspasan a los clientes regulados.

    Según el organismo, el cálculo final contenido en el ITD refleja una baja de 2,02% en la tarifa residencial para un consumo de 180 kWh al mes.

    La caída se explica por la devolución a los clientes de los montos asociados a la sobreestimación del efecto inflacionario en los saldos de facturación, situación que ha sido abordada en los últimos meses por la autoridad.

    Según el documento, el descenso de 2,02% habría sido reemplazado por una alza promedio de 1,33% a nivel nacional si no se hubiera aplicado la devolución por dicho cálculo inflacionario.

    La baja nacional de las tarifas eléctricas va en línea con lo informado con anterioridad por las autoridades. Al siguiente día de la corrección metodológica, el entonces secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, dijo que “en principio estimamos que podría haber una baja preliminar promedio a nivel país del orden del 2% de las tarifas eléctricas”. El biministro García también reiteró esa información en otras ocasiones.

    Así, el comunicado de la CNE se produce luego del escándalo que generó el error de cálculo en la fijación de tarifas de las generadoras que significó que los clientes pagaron más por el servicio de la luz.

    Exactamente, la CNE realizó una “corrección metodológica” en el Informe Técnico Preliminar (ITP) divulgado el pasado martes 14 de octubre, que corrigió una doble aplicación inflacionaria. El error se estimó en US$115 millones y tuvo costos políticos relevantes, pues cobró el cargo del exministro de Energía, Diego Pardow y del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla. Ahora, Pardow enfrenta una posible acusación constitucional en su contra.

    Tras la salida de Pardow, llegó de relevo el actual biministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien dio a conocer otro error de cálculo, uno cometido por la empresa de transmisión Transelec. Este error se estimó en US$135 millones.

    Más sobre:EnergíaCNETarifas eléctricasCuenta de la luz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CARTA ABIERTA MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI

    Trump ordena al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    La declaración completa de la peluquera de Vivanco que pone en duda la versión de la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Hasta 36° C: Emiten alerta meteorológica por altas temperaturas en cinco regiones del país

    ME-O defiende propuesta de retiro de fondos de las AFP para el 80% de los cotizantes para “terminar la estafa previsional” y que personas se acojan a la PGU

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    3.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    4.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Servicios

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    CARTA ABIERTA MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI
    Chile

    CARTA ABIERTA MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    La declaración completa de la peluquera de Vivanco que pone en duda la versión de la Fiscalía en la trama bielorrusa

    La luz bajará en 2026: ajuste técnico de la CNE finalmente confirma la reducción de las tarifas para los hogares
    Negocios

    La luz bajará en 2026: ajuste técnico de la CNE finalmente confirma la reducción de las tarifas para los hogares

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount venderá el canal a empresario argentino

    Avanza toma de control de El Colorado y Farellones por Mountain Capital Partners

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales
    Tendencias

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    Christian Garin remonta ante el paraguayo Daniel Vallejo para meterse en la semi de Montevideo y alcanzar el top 100
    El Deportivo

    Christian Garin remonta ante el paraguayo Daniel Vallejo para meterse en la semi de Montevideo y alcanzar el top 100

    La Croacia de Luka Modric no falla: se convierte en la 30ª clasificada al Mundial 2026

    Las sorpresas que trae la formación de la Roja para el amistoso frente a Rusia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”
    Cultura y entretención

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Trump ordena al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein
    Mundo

    Trump ordena al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo

    Trump pide al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por sus vínculos con Epstein

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp